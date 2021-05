God of War Ragnarok: le nom du jeu n’est toujours pas clair, malgré les spéculations

Récemment, il y avait un peu Confusion dans la communauté PlayStationqui ont vraiment hâte de voir ça Suite du redémarrage de «God of War» attendre. La raison des points d’interrogation au-dessus de la tête des fans est le titre précédemment spéculé Dieu de la guerre Ragnarokqui ne doit pas être appelé ainsi à la fin.

Sony écoute maintenant le débat sur le nom du jeu. La raison pour laquelle on pense que le titre est Ragnarok est à cause du présent proéminent de ce nom dans la bande-annonce de l’annonce. Ici, il est dit: « Ragnarök arrive », c’est-à-dire la chute des dieux et du monde. Il est donc logique d’attribuer simplement ce nom au jeu.

Ragnarok n’est pas nécessairement le nom de God of War 2 (redémarrage)

Mais la prémisse du jeu ne doit pas nécessairement être synonyme de titre. Selon Sony, c’est et restera la « suite de God of War » pour le moment. Ils n’ont pas encore utilisé de nom spécifique.

Le sommet de l’iceberg spéculatif, cependant, a récemment été atteint et causé par Sony Interactive Entertainment lui-même lorsqu’ils sont dans un Document pour les investisseurs ont inséré un logo correspondant qui parlait clairement de « God of War: Ragnarok ». Beaucoup voyaient maintenant cela comme une confirmation officielle que le jeu s’appellerait réellement ainsi.

Mais ce n’est évidemment pas le cas. Surtout, Cory Barlog, le directeur créatif du jeu, l’a maintenant communiqué en conséquence. Et Sony a fait retirer le logo correspondant de la présentation après les discussions. Il existe désormais un logo «God of War» régulier comme espace réservé.

Il semble que le logo précédent ait été créé par des fans car il peut être trouvé via la recherche Google. Peut-être que quelqu’un chez Sony a simplement intégré cela dans le document de présentation parce qu’il avait l’air mieux? Ou le nom est correct, mais il n’y a toujours pas de départ officiel de votre part.

En fin de compte, cependant, la seule chose importante pour nous est que Sony ne veut pas parler du nom officiel de la 2ème partie de redémarrage pour le moment. Quand il s’agit de cela et de ce que le jeu sera appelé, nous devons encore attendre et voir.

