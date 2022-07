God of War Ragnarök : la carte de l’édition Jötnar montre où va le voyage

Il y a quelques jours a montré Sony Santa Monica à côté du God of War Ragnarok Édition Collector également Édition Jotnar. Outre Rafael Grassetti (directeur artistique du Santa Monica Studio), nul autre que Ryan Hurst (Thor) était sur place pour montrer derrière les portes du Sanctuaires des gardiens du savoir Regardez.

Bien que la plupart des cœurs battent un peu plus vite à la vue de Mjolnir (le marteau de Thor), le carte en tissu jointe un éclat divin dans un œil ou dans l’autre. Séparé de perfection artistique on en obtient un avec le morceau de tissu imprimé premier aperçuoù Kratos et Atreus se retrouveront dans God of War Ragnarök.

À travers les neuf royaumes avec God of War Ragnarök

la La carte en tissu Yggdrasil est exclusive à l’édition Jötnar contient et montre les neuf royaumes pour la première fois. Chaque section de la carte contient petits conseils pour chaque zone. Il y a des spéculations sur une figure de feu à Muspelheim, qui est le Géant du feu Surtur pouvait agir. Vous pouvez également apercevoir Noatun à Vanaheim – le Cabane côtière du dieu de la mer Njörd.

Aussi Bifrost est clairement visible. Le Rainbow Bridge relie Asgard et Midgard et n’est pas anodin pour Ragnarök. Petit spoiler mythologique: Au crépuscule des Dieux (alias Ragnarok) traverser les géants du feu Bifrost, qui s’effondre ensuite.

la rune dans le coin supérieur gauche, racontez frères nains Brok et Sindri:

« Pour Brok et Sindri et leurs aspirations à devenir les plus grandes forges du monde, la formation dans leur royaume nain n’était que le début de leur voyage. Bien sûr, ils ont créé des merveilles comme Draupnir et le manteau de plumes, mais le vrai génie nécessite une formation approfondie. Ils l’ont cherché dans les neuf royaumes ainsi que dans l’espace entre le grand arbre du monde Yggdrasil, surpassant leurs créations précédentes avec le marteau Mjolnir et la grande hache Léviathan. […] »

Alors que Kratos et Atrée dans leur première aventure ensemble tout savoir sur les Neuf Royaumesils ne pouvaient faire qu’un en visiter une fraction. En plus de Midgard, leur voyage les a menés à travers Alfheim, Helheim, Jotunheim, Muspelheim et Niflheim. Vanaheim, Svartalfheim et Asgard étaient malheureusement encore bloqué à cette époque.

Donc avec la carte en tissu Yggdrasil, on en a une premier aperçu des mondes obtenu auprès de God of War Ragnarok. Il reste maintenant à voir jusqu’à l’épopée divine sur 9 novembre 2022 apparaît et nous nous-mêmes avec Kratos et Atreus sur le voyage à travers le Neuf royaumes de la mythologie nordique peut faire.