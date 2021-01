God of War Ragnarok Dev embauche déjà pour le prochain match

News à 11: le développeur de jeux vidéo populaire continuera à faire des jeux vidéo après son prochain grand match. Qui aurait pensé, hein? Il est évident que Sony Santa Monica tirera sur tous les cylindres alors qu’il se développe lentement jusqu’à la sortie de God of War Ragnarok sur PlayStation 5 plus tard cette année – si cela arrive – mais ce qui est tout aussi intéressant, c’est que le studio recrute maintenant activement. pour ce qui vient après cette. Dans une publication sur le compte Twitter officiel de l’équipe, un poste de directeur artistique est annoncé « pour le développement d’un nouveau titre inopiné ». La vidéo ci-jointe présente God of War, mais cela ne veut pas dire que ce projet est nécessairement rattaché à la franchise en question.

🔥 HOT JOB: DIRECTEUR ARTISTIQUE 🔥 Nous recherchons un directeur artistique expérimenté pour le développement d’un nouveau titre inopiné! Si vous avez ce qu’il faut pour guider et inspirer notre équipe afin d’offrir la meilleure qualité visuelle de sa catégorie, postulez ici 👉 https://t.co/HBV4G97OtI #SMSCarrières #Développement de jeu pic.twitter.com/IkzVzcvCJV – Le studio de Santa Monica recrute (@SonySantaMonica) 19 janvier 2021

Les fans du développeur ont théorisé la perspective que Cory Barlog travaille depuis longtemps sur une nouvelle IP, ce que cela pourrait très bien être. Sony Santa Monica a embauché de haut niveau l’ancienne journaliste Alanah Pearce à la fin de l’année dernière en tant qu’écrivain, et avec cette partie du projet Ragnarok vraisemblablement terminée, il est possible qu’elle aussi soit déjà en train de bousiller le projet secret mentionné dans le tweet . Alors, que pourrait être ce titre inopiné? Nous n’avons aucune idée, mais il semble que des temps passionnants soient à venir pour Sony Santa Monica.