God of War Ragnarök : date de sortie, bande-annonce officielle et intrigue

L’événement État des lieux de PlayStation vient de révéler de grands détails sur le prochain jeu vidéo à sortir »Dieu de la guerre Ragnarok » avec une nouvelle bande-annonce. Dans l’aperçu de l’histoire, nous pouvons voir comment un personnage mystérieux juge Kratos pour ses actions dans le passé et son manque de compréhension de la divinité, le qualifiant de « monstre qui tue sans cause ».

Pendant ce temps, Atreus se dispute avec son père lorsque Kratos l’appelle pour avoir gardé des secrets. Certains fans ont réussi à comprendre que la voix et la silhouette sombre qu’Atreus salue à une porte pourraient être le dieu Odin, qui est prêt à creuser un fossé et à causer des problèmes entre le duo père et fils.

» God of War Ragnarök » continuera avec la mythologie nordique qui a été explorée dans le titre précédent, avec le dieu du tonnerre, Thor, étant l’un des principaux antagonistes de cet épisode. Comme son fils, Odin figurera en bonne place dans la suite, les développeurs le considérant comme le personnage le plus difficile à concevoir, suscitant l’intérêt des joueurs pour voir à quoi ressemblerait le roi asgardien.

Même si la date de sortie approche à grands pas, les développeurs n’ont pour l’instant publié que peu de détails sur le jeu. Au lieu de cela, les fans ont dû se tourner vers les fuites et les analyses approfondies des points révélés jusqu’à présent, tels que les bandes-annonces de God of War Ragnarök et les éditions collector.

On sait que l’édition collector de » Rangarök » viendra avec une réplique du marteau Mjölnir, qui aura une série de fentes runiques dans sa conception. On pense que le marteau pourrait être utilisé par Kratos lui-même, le jeu ajoutant différentes armes similaires à la hache de léviathan et aux lames du chaos.

Selon la description du titre, Odin apparaît comme le principal antagoniste de Kratos et d’Atreus de différentes manières ; pour Kratos, Odin devient le « décor de cauchemar ultime » alors qu’il essaie d’agir comme une figure paternelle de remplacement pour Atreus. Pendant ce temps, Odin servira de blocus et de seul moyen pour Atreus d’atteindre son objectif ultime.

God of War Ragnarök sortira le 9 novembre 2022 pour Playstation 4 et 5.