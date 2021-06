God of War Ragnarok a repoussé la sortie sur PlayStation 5 jusqu’en 2022

God of War : Ragnarok, un jeu vidéo qui sortira sur PlayStation 4 et PlayStation 5, est reporté à 2022.

God of War 2 ou God of War : Ragnarok fait l’actualité depuis un certain temps déjà. La prochaine aventure de Kratos et de son « garçon » est retardée, et nous n’aurons cette livraison attendue qu’en 2022. Mais la chose ne s’arrête pas là, car ils ont confirmé que ce nouveau sera également présent sur PlayStation 4.

Ils n’ont montré aucune vidéo, image ou quoi que ce soit du genre. Dans une déclaration sur le blog officiel et Twitter, ils ont laissé tomber la nouvelle qui est restée comme une cruche d’eau froide pour certains joueurs :

« Nous avons pris la décision de faire entrer God of War 2 l’année prochaine pour nous assurer que Sony Santa Monica peut livrer le jeu incroyable auquel nous voulons tous jouer»

Même avec le retard de God of War Ragnarok, la surprise est venue avec l’annonce de son départ sur PlayStation 4. Plusieurs « ñarders » n’ont pas tardé à manifester leur mécontentement sur les réseaux sociaux et se demandent pourquoi acheter une PlayStation 5 si ce jeu est disponible. sur PS4.

Ah, mon ami ! Sortir un jeu vidéo comme God of War 2, Ragnarok ou peu importe comment ils vont l’appeler, sur une console qui a plus de 110 millions de ventes est trop succulent. Ce n’est ni la première ni la dernière entreprise à le faire. Et puis il y a la question du coronavirus, qui semble avoir bouleversé les plans de tout le monde. Avec un peu de chance, nous avons en peu de temps un état des lieux dédié à God of War comme celui que nous avions pour le nouvel Horizon.