‘God of War Ragnarök’ a déjà une date de sortie officielle

Le » tant attenduDieu de la guerre Ragnarok » a enfin une date de sortie, qui a été révélée avec une nouvelle bande-annonce cinématographique. Téléchargé via la chaîne Youtube officielle de Play Stationle nouvel aperçu nous montre la nouvelle dynamique de Kratos avec Atreus, mais plus important encore, il confirme que la suite sortira le 9 novembre 2022.

»God of War Ragnarök » sera la suite du redémarrage de la franchise »God of War » développée par Studio Santa Monica en 2018. Bien que l’histoire principale n’ait pas été effacée, les jeux précédents étant toujours considérés comme canon, le jeu a lancé un nouvel arc d’histoire pour le protagoniste de la série Kratos, centré sur sa relation avec son fils Atreus.

« God of War » de 2018 a mis de côté la mythologie grecque traditionnelle et s’est déroulé dans la région scandinave, changeant l’inimitié de Kratos avec les dieux grecs pour une confrontation maintenant avec les dieux nordiques. Ragnarök verra Kratos poursuivre son séjour en Europe de l’Est, sortir à nouveau avec Atreus et tenter d’empêcher les événements apocalyptiques découverts à la fin de God of War.

Kratos sera également obligé de faire face à la découverte par Atreus de son véritable héritage. Selon le réalisateur Cory Barlog, Ragnarök marquera la fin de l’exploration de la mythologie nordique par God of War. Santa Monica Studio devait sortir le jeu en 2021, mais l’acteur de capture de voix et de mouvement de Kratos, Christophe Jugea dû faire face à des problèmes de santé majeurs au cours du développement.

Pour donner à Judge suffisamment de temps pour se remettre d’une opération chirurgicale importante et reprendre son rôle physiquement exigeant, le studio a pris la décision de reporter God of War Ragnarök à 2022.

En plus de »Ragnarök », nous pourrons également voir Kratos dans une nouvelle émission de télévision »God of War » qui est en cours de développement pour la plate-forme de Amazon PrimeMais il n’a pas encore de date de sortie. Cette série est l’une des nombreuses adaptations PlayStation qu’elle prépare pour ses jeux exclusifs, car on sait également qu’il y aura une série de la franchise »Horizon » pour Netflixintitulé »Horizon 2074 ».

»God of War Ragnarök » sortira le 9 novembre 2022 sur PlayStation 4 et 5. »God of War » de 2018 est désormais disponible sur PlayStation 4 et 5 et PC sur la plateforme Steam, où il est devenu le jeu vidéo le plus vendu lors de ses premiers jours de sortie.