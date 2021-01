« God of War » prequel comic: « Fallen God » arrive en mars

Les fanatiques qui réclament plus d’informations sur le voyage de Kratos entre les événements de « God of War III » et « God of War » de 2018 recevront vos réponses bientôt.

Bandes dessinées Dark Horse a annoncé la date de sortie du 10 mars pour le premier volet de la série de bandes dessinées prequel « God of War », intitulée « Fallen God ». La bande dessinée se déroulera juste après les événements de « God of War III », suite au meurtre de Zeus par Kratos.

La bande dessinée est la série racontera la fuite de Kratos en Grèce après avoir tué les dieux grecss, combattant son moi intérieur lors de son voyage en Norvège.

«Kratos fait rage contre le seul ennemi qui s’est révélé invincible: lui-même. Mais une guerre contre soi-même est impossible à gagner et n’invite qu’à la folie », explique la description de la bande dessinée.

On ne sait actuellement pas combien de numéros seront publiés pour la série. « God of War: Fallen God # 1 » était initialement prévu pour lancement en juin de l’année dernière, mais il a été reporté en raison de pandémie mondiale.