« God of War » original était presque un jeu à la première personne

En 2005, à l’apogée de la console PlayStation 2, « God of War » nous a non seulement présenté Kratos, l’un des anti-héros les plus populaires de l’histoire du jeu vidéo actuel, reprenant certains éléments du système de combat et ses améliorations. à travers des points d’une manière similaire à ce que Capcom a mis en œuvre dans le premier titre « Devil May Cry » en 2001.

Pourtant, David Jaffe, créateur du premier opus de cette franchise désormais emblématique, a révélé que le titre avait été initialement conçu comme une expérience à la première personne, qui s’il avait été mis en pratique aurait fait prendre la saga vers un tournant complètement différent. .

Grâce à son compte YouTube personnel, Jaffe a mis en ligne une vidéo dans laquelle il explique les influences que « God of War » a reçues avant sa sortie, notant que son point de vue à la troisième personne a été tiré de jeux tels que « Devil May Cry » et « Ico ». , mais environ trois mois avant de commencer, il avait été considéré comme faisant référence à un jeu sur la console Dreamcast appelé « Maken X ».

Jaffe note que « Maken X » est l’un des seuls jeux à la première personne dans lequel il a trouvé un système de combat d’armes qui a été remarquablement exécuté, mais que cette perspective n’a pas fourni « le frisson du combat et de la construction du personnage. que j’espérais. obtenir ».

Jaffe souligne qu’après avoir vu lors d’une conférence DICE dans la ville de Las Vegas, lui et le programmeur en chef Tim Moss au moment de voir les présentations de « Devil May Cry » et « Ico », c’est qu’ils ont décidé d’utiliser le troisième- point de vue personnel pour « God of War », une décision qui a aidé à garder le jeu devant le public.

La sortie de « God of War : Ascension » en 2013 aurait laissé beaucoup à désirer chez les fans de la saga. Avec l’arrivée de Kratos sur PS4 avec « God of War », Santa Monica Studio a réussi à présenter le renouveau dont la saga avait besoin, préparant l’arrivée imminente d’une suite en 2022.