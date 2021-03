God of War Maker recrute un rédacteur principal pour un jeu inopiné

Nous savons que Sony Santa Monica travaille sur le prochain opus de la franchise God of War, mais il recrute également un scénariste principal pour un projet «inopiné». Le développeur a annoncé le rôle sur son Twitter compte tenu plus tôt dans la journée, et bien que la liste d’emplois lui-même contienne peu de détails, elle insiste sur le fait que les candidats «se lanceront dans un nouveau voyage».

«Le candidat idéal a une maîtrise de la narration et comprend profondément le mariage entre le gameplay et la narration», explique la liste. «Cet individu sera chargé de créer des intrigues puissantes, des arcs de personnages forts et des dialogues convaincants, tout en maintenant une concentration égale sur la construction et le développement de l’équipe de rédaction.»

Cela ressemble à un nouveau projet pour nous, avec des responsabilités telles que «diriger, construire et guider une équipe de rédacteurs tout au long du cycle de vie du projet». Il faudra probablement beaucoup de temps avant d’apprendre ce que le studio a en réserve, mais nous savons que le réalisateur de God of War, Cory Barlog, a exprimé son intérêt pour la création d’une nouvelle franchise il y a quelques années. Des temps passionnants à venir.