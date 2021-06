God of War: la sortie de Ragnarok reportée à 2022, le jeu confirmé pour PS4 et PS5

03 juin 2021 20:33:40 IST

La libération de Dieu de la guerre : Ragnarok, la suite du célèbre jeu d’action-aventure Dieu de la guerre jeu, a été reporté à 2022. La nouvelle du retard a été confirmée par le développeur du jeu Santa Monica Studio. Pendant ce temps, le directeur des PlayStation Studios, Hermen Hulst, a cité la pandémie en cours comme raison de ce retard et a également révélé que le jeu arrivera sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Plus tard dans un tweet, Santa Monica a confirmé que la sortie était repoussée au prochain. an.

Sur le podcast officiel PlayStation, Hulst a parlé des défis auxquels le studio était confronté. Il a également partagé des détails sur les cinématiques et les solutions utilisées pour ce jeu.

« Peut-être que le plus grand défi a été lorsque nous avons besoin d’emplacements spécialisés, souvent des emplacements physiques. Principalement la capture de performances, le travail audio. Nous avons trouvé des solutions vraiment intelligentes à certains de ces problèmes ; nous avons construit de minuscules studios d’enregistrement dans les maisons des gens. Mais lorsque vous effectuez une capture de performances pour de nombreuses cinématiques, avec plusieurs acteurs, ce n’est pas si simple à résoudre. Vous avez donc le choix. Vous pourriez le faire plus tard dans le calendrier, ce qui pourrait vous causer des problèmes. Ou vous pourriez risquer la qualité finale en le faisant d’une manière différente », a déclaré Hulst.

Malgré le retard, Hulst promet aux joueurs qu’ils ne seront pas déçus car la suite est d’une qualité extrêmement élevée. Il a souligné l’importance de livrer des jeux de très haute qualité sans pousser les équipes du studio au point de rupture.

Hulst a déclaré qu’actuellement, ils ont deux énormes jeux narratifs en développement, qui sont Horizon interdit à l’ouest et la prochaine Dieu de la guerre.

le Horizon interdit à l’ouest devrait sortir dans la dernière partie de 2021, qui sera suivi par Dieu de la guerre : Ragnarök et Gran Turismo 7 en 2022. Outre ces trois titres, 25 autres jeux sont actuellement en développement chez PlayStation Studios.

Enfin, Hulst a également mentionné que le très attendu Dieu de la guerre : Ragnarök arrivera sur PS4 ainsi que sur PS5, tandis que Horizon interdit à l’ouest et Gran Turismo 7 arrivera également sur la plate-forme PS4.

