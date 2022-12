God of War: la série d’action en direct commence la production sur Prime Video

Après avoir remporté un grand nombre de distinctions pour la sortie de sa récente suite, la franchise de jeux vidéo »Dieu de la guerre » vise désormais à se développer dans la télévision, avec Première vidéo confirmant le début de sa série d’action en direct.

Même s’il était déjà connu que la plate-forme de Amazone travaillait sur une nouvelle série « God of War », ce n’est que maintenant qu’elle a été officiellement confirmée, Prime Video détaillant son partenariat avec PlayStation. Rafe Judkins sera le showrunner du programme, avec marque fergus Oui Faucon Osby servant d’écrivains et de producteurs exécutifs.

Parmi les autres producteurs exécutifs figurent le réalisateur de « God of War » et le directeur créatif de Santa Monica Studio, Cory Barlogainsi que ses compagnons Yumi Yang Oui Jeff Ketcham. Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions sont également impliqués dans la série.

« Nous sommes très fiers et ravis de travailler avec nos amis d’Amazon Studios et nos partenaires de PlayStation Productions pour adapter ce jeu magnifique et déchirant en une série premium d’action en direct », a-t-il déclaré. Catherine Papeprésident de Studios de télévision Sony Pictures. « Rafe, Mark et Hawk créent une série de transporteurs qui trace un chemin à travers l’ancien voyage mythologique de Kratos. »

La description de la série indique que l’histoire suivra en grande partie l’histoire de Kratos dans les jeux vidéo « God of War » développés par Santa Monica Studios, avec la description de l’intrigue comme suit :

» La série suit Kratos, le dieu de la guerre, qui, après s’être exilé de son passé sanglant dans la Grèce antique, laisse derrière lui ses armes pour toujours dans le royaume nordique de Midgard. À la mort de sa femme bien-aimée, Kratos entreprend un voyage périlleux avec son fils séparé pour disperser ses cendres de la plus haute montagne – le dernier souhait de sa femme. Kratos se rend vite compte que le voyage est une quête épique déguisée, qui mettra à l’épreuve les liens entre père et fils, forçant Kratos à combattre de nouveaux dieux et monstres pour le sort du monde.

Prime Video avait précédemment confirmé qu’il travaillait sur une série télévisée « God of War », avec le patron de Sony Interactive Entertainment, Jim Ryanassurant qu’ils travaillaient avec Amazon Studios lors d’une interview, bien qu’il n’ait révélé aucun détail supplémentaire.

Bien que la série » God of War » n’ait pas encore de date de sortie, d’autres jeux vidéo exclusifs à PlayStation reçoivent des adaptations en direct, avec » Gran Turismo » obtenant un film mettant en vedette David Harbour et Netflix produisant. nouvelle série de »Horizon Zero Dawn ».