God of War: comment jouer aux jeux chronologiquement

La « franchise de jeux vidéo »Dieu de la guerre » a été l’un des plus populaires sur PlayStation, mêlant histoire et fiction pour proposer une histoire frénétique et sanglante où nous contrôlons Kratos dans sa quête de vengeance contre les dieux. Bien que les premiers jeux aient eu lieu au sein de l’Empire grec, les nouveaux opus ont changé d’air vers l’ère des Vikings.

Avec la sortie prochaine de » God of War Ragnarök », peut-être que de nombreux fans veulent revoir chacun des jeux et suivre le parcours de Kratos chronologiquement, alors nous vous laissons ici une liste de tous les épisodes de » God of War » disposés dans la chronologie officielle de l’histoire.

»God of War: Ascension » sont les premiers pas de Kratos sur son chemin vers la vengeance. Six mois après que son maître, Ares, ait forcé Kratos à tuer sa femme et sa fille, le soldat jure de ne plus jamais servir le dieu de la guerre. De par son choix »Ascension » raconte les batailles que Kratos dut affronter contre les Furies envoyées par Ares pour le capturer, étant ainsi le début de son histoire.

Au cours de la décennie qu’il a passée à servir les dieux, Kratos est envoyé combattre l’armée perse dans la ville d’Attique. Cependant, son chemin mène finalement aux Enfers avec l’opportunité de retrouver sa fille sur les champs Elysées. Choisissant le bonheur, elle se rend compte qu’elle doit servir un objectif plus grand et accepte le titre de Fantôme de Sparte.

Premier jeu qui a lancé la franchise et présenté pour la première fois Kratos aux joueurs. Tout au long du jeu, Kratos est vu en train d’aider la déesse Athéna à vaincre son maître, Ares, et à s’absoudre des cauchemars de ses crimes passés. Cependant, le jeu révèle bientôt que les dieux manipulent Kratos. Bien que ce soit ici qu’il obtienne ses épées d’Athéna et devienne le dieu de la guerre, son histoire ne fait que commencer.

» Ghost of Sparta » est un regard introspectif sur le passé de Kratos. Mettant en vedette sa mère Callisto et son frère, Deimos, le jeu raconte également comment Atlantis est tombée dans les mers. De plus, l’histoire présente des révélations sur le passé de Kratos alors qu’il s’installe confortablement dans son titre de God of War. Ici, il est également révélé qu’Athéna est la sœur de Kratos.

Le deuxième volet de « God of War » se déroule 13 ans après ce qui se passe dans le premier titre. Le titre marque le moment où Zeus trahit Kratos et envoie finalement le dieu de la guerre dans un voyage pour sauver son passé et arrêter le roi des dieux. Mais ce faisant, non seulement il conclut un accord avec les Titans et déclare la guerre à l’Olympe, mais God of War II voit également la mort d’Athéna et confirme officiellement que Zeus est le père de Kratos.

» God of War III » était le point culminant de toute la première histoire de Kratos, en commençant par son attaque contre les dieux avec l’aide des Titans. Cependant, après avoir tué certains des dieux grecs les plus célèbres, les Titans le trahissent avant de se venger d’eux et de son père, Zeus. Maintenant, alors que le monde est dans le chaos, Kratos obtient la justice qu’il veut et se pardonne avant de s’engager sur une nouvelle voie.

Après les événements de » God of War III », Kratos trouve une nouvelle maison, ayant une femme et un fils nommé Atreus. Après la mort de sa femme, les deux se lancent dans une mission pour répandre ses cendres sur la plus haute montagne de leur maison. Ce qui semblait être un voyage sans heurts est le début d’une guerre avec les dieux nordiques, mettant en jeu les liens du père et du fils.

Suite de la nouvelle aventure de Kratos et Atreus. Ici, nous les verrons tous les deux lors d’un voyage à travers les neuf royaumes nordiques, où ils devront affronter des dieux populaires tels que le dieu du tonnerre Thor et la sorcière Freya. Selon les développeurs du jeu, le titre servira de conclusion au voyage de Kratos dans la mythologie nordique.