God of War – Annonce officielle de la version PC du blockbuster PS4 : sortie, bande-annonce et nouvelles fonctionnalités !

À Jours passés, Horizon Zéro Aube et d’autres Exclusivités PS4 volonté Dieu de la guerre maintenant le prochain Film à grand succès de Sony, l’officiellement version PC reçoit. Nous vous dirons Sortie et le innovations techniques. il y a aussi ça première bande annonce pour voir l’annonce.

God of War apparaît sur PC : toutes les informations sur la sortie et les détails techniques

Sony met davantage d’exclusivités PlayStation à la disposition des joueurs sur PC. Il est maintenant officiellement annoncé que God of War obtient une version PC (via le blog PlayStation). C’est la première fois que le redémarrage acclamé de 2018 avec Kratos et son fils Atreus est officiellement publié pour une plate-forme autre que la PS4. Est courant même pas un vrai Prise PS5 annoncé.

Ainsi, pour la première fois, l’esprit de Sparte peut conquérir les ordinateurs de jeu du monde. Devenez alors le 19 millions de joueurs PS4, qui ont déjà vécu l’aventure actuelle de Kratos, seront rejoints par d’autres joueurs. Cette Date de sortie est déjà connu !

Découvrez la bande-annonce de la version PC de God of War ici :

Quand sortira la version PC de God of War ? La date de sortie est la 14 janvier 2022. Le titre sera disponible sur Steam.

Qu’en est-il du prix? Le coût est inclus 49,99 euros.

Les détails techniques de la version PC

Sur PC, « God of War » proposera des améliorations techniques et d’autres extras.

Voici un aperçu des détails techniques :

vraie résolution 4K

ombres et textures de plus haute résolution

Réflexions améliorées sur l’espace de l’écran

constant 60 FPS (plus la possibilité d’un taux de trame ouvert si le PC peut gérer cela)

temps de chargement plus courts

Prise en charge de Nvidia Deep Learning Super Sampling (DLSS) sur RTX et de la technologie à faible latence

Prise en charge du format d’image ultra-large des moniteurs 21: 9

Prise en charge des contrôleurs DualShock 4 et DualSense

Contrôle du clavier et de la souris avec affectation de touches définie par l’utilisateur possible

En plus de cela, il y a le contenu exclusif suivant dans le jeu :

Ensembles d’armures de vœux de mort pour Kratos et Atreus

Conception de bouclier « Gardien de l’Exil »

Conception de bouclier « poing bouclier de la forge »

Conception de bouclier « Soul Shield of Light Albums »

Conception du bouclier de Dökkskjöldur

La suite God of War Ragnarök déjà en développement

Le successeur Dieu de la guerre Ragnarok a déjà été annoncé pour PS4 et PS5 (on ne sait rien d’une prochaine version PC) et sera inaugurant la fin de la saga nordique. La date de publication n’est actuellement donnée qu’approximativement comme l’année 2022. Tous Informations sur l’annonce peut être trouvé ici et le première bande-annonce de gameplay vous pouvez regarde ici.