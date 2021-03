God Of War 5: Le spectacle populaire c’est, peut-être devrions-nous attendre l’année prochaine 2022

Sony Entertainment a annoncé God of War: Ragnarok en septembre – 2020, racontant toute cette date de sortie de 2021. À ce moment-là, Sony n’a pas divulgué plus de détails sur le jeu. Il a également laissé le jeu en dehors de ses plans publics pour l’année. Mais il y a un certain retard.

Il est confus que la quantité de cette réponse dépend du vrai scoop par rapport à l’évaluation. De plus, évidemment, cela peut très bien être exclusivement fondé sur la façon dont tout est reporté hors de 2021 à cause du COVID et de l’effet qu’il a eu sur la tournure du jeu. Directement alors que Schreyer partageait son opinion sur le nouveau God of War livré cette année, Gotham Knights a été reporté à 2022.

Au moment où le nouveau jeu God of War a été déclaré simplement secret, aucune idée de la possibilité qu’il atteigne sa fenêtre 2021. De plus, ce ne sera probablement pas le cas. Skyline Forbidden West sera probablement l’énorme jeu PS5 de PlayStation livré cet automne, et le nouveau God of War livrera vraisemblablement dans un an, cependant, jusqu’à présent, Sony reste dans sa fenêtre 2021 pour le jeu.

Avril 2021 n’est pas trop loin, jusqu’à présent Sony n’a pas dévoilé les jeux PlayStation Plus gratuits que les joueurs PS4 et PS5 seront accordés pour le mois. Tout bien considéré, si l’offre du mois suivant est en quelque sorte similaire à l’offre de jeux gratuits PlayStation Plus de mars, ce sera un événement majeur.

Non seulement PlayStation Plus a offert des arrangements extraordinaires de jeux en 2021, mais cela a également augmenté le nombre de jeux sur proposition, donnant aux endosseurs quatre nouveaux jeux il y a un mois, en plus d’un cinquième jeu qui était encore accessible depuis le mois précédent. contribution.

SAGE SUCCESSION LE GUIDE COMBO COMPLET! Débutant du désert noir à avancé https://t.co/c9ZkDblnq9 via @Youtube – Andrezo Mandinga GBG #RagnarokIsComing # GodOfWar5 (@GameBreakerGod) 21 mars 2021

À partir de ce moment, les supporters peuvent télécharger les quatre jeux qui l’accompagnent: Final Fantasy 7 Remake, Marquette, Remnant: From the Ashes et Far point. Pour avril, nous prévoyons que Sony devrait proposer quelque chose de comparable, ou d’autant plus explicitement, une PS5 et trois jeux PS4, dont l’un est également jouable sur PlayStation VR.

La sortie de God of War cette année serait également un tournoi rapide. Cela fait trois ans que la dernière version peut sembler une éternité pour les fans de jeux, mais il y a peu de temps pour des séries comme celle-ci. Ce jeu n’est pas fait pour alterner dans un dieu de la guerre.

Pourtant, il n’est pas clair pour les fans de trouver des détails sur la date de sortie de God of War, le réalisateur – Cory Barlog a récemment pris une ligne de John Carmack, promettant le jeu uniquement «quand c’est fait». Sony voudra probablement prendre du temps. il est donc plausible de s’attendre à un silence radio jusqu’en juin ou après.

