God of War 2: YouTuber Alanah Pearce fait probablement partie de l’histoire

La célèbre Youtuber et ancienne journaliste de jeux vidéo Alanah Pearce travaille apparemment sur l’histoire du prochain jeu d’action PS5 au studio Sony Santa Monica God of War 2: Ragnarok collaborer.

Youtuberin fait partie de l’équipe du studio God of War

Le succès sur Youtube ouvre la porte et la porte: Alanah Pearce a réussi à obtenir un emploi d’éditeur de jeux chez IGN et plus tard chez Rooster Teeth via sa chaîne YouTube. Dans « Cyberpunk 2077«Elle apparaît même comme un PNJ. Maintenant, elle a été embauchée par Sony Santa Monica Studios en tant que Écrivain junior à. On ne sait pas sur quel projet elle travaille. L’hypothèse est que c’est le nouveau God of War 2: Ragnarok actes.

Salut à tous. J’ai enfin le droit d’annoncer mon nouvel emploi … en tant que scénariste de jeux vidéo chez @SonySantaMonica, qui vous probablement en tant que studio qui fait God of War. Je suis tellement, tellement fier de faire partie de cette équipe incroyable 😭❤️. pic.twitter.com/1IysuZM2L9 – Alanah Pearce (@Charalanahzard) 17 novembre 2020

Alanah Pearce explique qu’en tant qu’écrivain junior, elle ne « prendra probablement des notes » que sur des scènes plus petites et qu’elle a peu d’influence sur la grande histoire principale. Pourtant, elle est ravie d’être impliquée dans un projet de jeu aussi important. Elle dit qu’elle est très fière de faire partie d’une équipe aussi grande que Sony Santa Monica.

