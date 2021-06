De la compétition d’arts martiaux au lycée au combat contre des êtres divins inconnus, GOH a certainement parcouru un long chemin. Au début, la communauté manhwa était un peu sceptique en raison de son style artistique unique et des personnages typiques du trio du lycée. Mais tout le monde ne savait pas que cette série aurait des millions de lecteurs actifs chaque semaine. En 2020, lorsque l’anime est sorti pour la première fois, la série a connu un énorme coup de pouce en termes de popularité, car l’adaptation de l’anime a agi comme un catalyseur pour la promotion du Manhwa. Maintenant, les fans attendent avec impatience la sortie de GOH 521, alors sans plus tarder, découvrons God of Highschool 521, date de sortie – « Que vient-il de se passer ? » Dernier épisode !

GOH 521 est-il en retard ?

Pour l’instant, il n’y a aucun rapport évident qui suggère le retard de la date de sortie de GOH #521. Quelle que soit la pandémie à laquelle nous sommes tous confrontés, l’artiste coréen et l’équipe d’édition de GOH ne manquent jamais de livrer. Ils ont réussi à fonctionner de manière durable pendant ces temps difficiles et à nous fournir un contenu de premier ordre. Inutile de dire que vous pouvez toujours compter sur nous pour en savoir plus sur les dernières mises à jour concernant les retards et les dates de sortie de God of Highschool.

La date de sortie de God of Highschool 521 a-t-elle été confirmée?

Oui, des rapports récents suggèrent qu’il n’y a pas de retard dans la date de sortie, donc le manhwa suivra son calendrier de sortie d’origine cette semaine. Les fans peuvent s’amuser en sachant que la grande bataille est sur le point de se dérouler dès le prochain chapitre. La date de sortie de God of Highschool 521 a été confirmée comme étant le 25 juin 2021. Toute modification apportée à la date de sortie dans un proche avenir sera reflétée ici dans cette section. Restez à l’écoute avec 45Secondes.fr pour les dernières mises à jour des épisodes de GOH.

L’adaptation animée a été un succès à certains égards car elle a attiré beaucoup d’attention sur le matériel source d’origine. Le weebtoon est devenu encore plus populaire et a également augmenté le nombre de téléspectateurs. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il était advenu de la série animée ? Consultez notre article sur God of High School Saison 2 – Tout ce que vous devez savoir!

GOH 521 spoilers et fuites !

Les spoilers et les fuites sont généralement des analyses brutes publiées à l’avance et traduites par des traducteurs amateurs sur Internet. Ceux-ci ont tendance à sortir 1 à 2 jours avant la date de sortie d’origine du dernier chapitre, qui dans ce cas est GOH 521. Pour l’instant, il n’y a pas de mise à jour concernant les spoilers et les fuites de God of Highschool #521. Mais si nous devions spéculer, ils ne manqueront pas de faire surface sur Internet d’ici le 24 juin 2021. Nous vous recommandons fortement d’attendre la sortie officielle de l’intégralité de l’épisode, puis de le lire car les prochains épisodes vont vous épater.

Où lire Dieu du lycée officiellement ?

Tous les derniers épisodes de God of Highschool peuvent être trouvés sur Webtoons. Ils ont tendance à fournir à leurs utilisateurs tous les épisodes au plus tôt sans délais particuliers. L’interface est extrêmement facile à utiliser et possède une énorme collection de Manhwa allant de la romance à l’action. Vous l’appelez, ils l’ont. Si vous aimez le manhwa coréen, vous aimerez certainement le manhua chinois. Assurez-vous de consulter notre article sur Meilleur Manhua à lire si vous êtes débutant.

À propos de Dieu du lycée

God of Highschool est un chef-d’œuvre épique créé par Yongje Park. Il s’agit d’un Manhwa coréen avec des illustrations explicites qui vous épateront. L’intrigue a des rebondissements constants, chaque obstacle devenant de plus en plus grand à chaque nouvel épisode. GOH a fait tourner de nombreuses têtes contre toute attente et est maintenant un favori des fans pour des millions. La série a été un énorme succès et a obtenu sa propre adaptation animée du géant du studio – MAPPA. Ce fut un énorme tournant pour la série car elle a reçu la reconnaissance qu’elle mérite de tous les fans étrangers.

C’est tout pour aujourd’hui sur « God of Highschool 521, Release Date – » What Just Happened? » Dernier épisode ! ». Jusqu’à la prochaine fois, Sayonara !