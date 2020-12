Goblin Slayer: Le jeu mobile Endless Revenge prend fin un an après son lancement

Goblin Slayer: La vengeance sans fin a annoncé qu’il mettra fin au service d’ici la fin de l’année. le mobile Le jeu n’est sorti qu’au Japon, bien que les fans étrangers espéraient une sortie en dehors du pays.

Le jeu mobile a été initialement lancé en décembre 2019. Le jeu était gratuit, mais il y avait des achats intégrés. Le jeu est basé sur la série du même nom qui a commencé comme un roman léger mais a ensuite été adaptée en manga, anime et film.

Goblin Slayer: La vengeance sans fin suit le caractère du même nom. Goblin Slayer ne s’intéresse qu’à tuer les gobelins. Cependant, il y a certaines missions qu’il ne peut pas accomplir seul. Au début, une jeune prêtresse rejoint sa cause, puis plus tard, il est rejoint par un chaman, un elfe et un nain.

Guild Girl, qui lui a toujours fourni des emplois liés au meurtre de gobelins, et son amie d’enfance Cow Girl, une agricultrice locale qui vit avec son oncle et fournit au guerrier un endroit où dormir, sont également apparues dans le jeu.

【重要】

「ゴ ブ リ ン ス レ イ ヤ ー LA REVENGE SANS FIN」 を ご 利用 い た だ き ま し て 誠 に あ り が と う ご ざ い ま す。 誠 に 勝 手 な が ら 2020 年 12 月 25 日 (金) 15:00 を も ち ま し て サ ー ビ ス を 終了 さ せ て い た だ く こ と と な り ま し た。 払 戻 し に 関 し ま し て は 、 ゲ ー ム 内 の お 知 ら せ を ご 覧 く だ さ い。 – 【公式】 ゴ ブ リ ン ス レ イ ヤ ー LA REVENGE SANS FIN (@GoblinSlayerTER) 30 novembre 2020

Goblin Slayer: La vengeance sans fin était un jeu d’action qui se joue verticalement. Les joueurs n’ont qu’à «glisser» et «appuyer» pour attaquer. Goblin Slayer et son équipage acceptent diverses missions de Guild Girl, où elles consistent généralement à éliminer tous les ennemis dans un donjon.

Les personnages peuvent devenir plus forts en utilisant divers matériaux collectés par les ennemis et en améliorant leurs compétences. Ces améliorations permettent au groupe de combattre des ennemis plus puissants.

Depuis son lancement, l’application a organisé divers événements mettant en vedette les héroïnes de la série. De nombreux événements ont permis aux joueurs de collecter diverses tenues pour eux au combat.

L’annonce de fin de service a été faite soudainement sur le Twitter officiel du jeu et dans l’application. Auparavant, le jeu annonçait de nouveaux événements avec des images de teaser et plus encore. Malheureusement, il n’y a pas eu de nouvelles mises à jour depuis septembre. Cela a amené les fans à s’interroger sur l’avenir du jeu, d’autant plus que d’autres jeux mobiles tiennent les joueurs régulièrement informés des nouvelles.

Heureusement, il y a de bonnes nouvelles pour ceux qui ont effectué des achats dans le jeu. Ceux qui ont acheté la devise payante intégrée à l’application «Diamonds» peuvent recevoir un remboursement jusqu’à la date de fin de service. Les joueurs ne seront remboursés que pour les diamants non utilisés.

Goblin Slayer: La vengeance sans fin mettra fin au service le 25 décembre.