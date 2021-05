Go Go Sonic Rangers, parce que c’est probablement le nom du jeu

Hier, SEGA a annoncé un tout nouveau Sonic l’hérisson jeu à venir sur PlayStation 5 et PS4 l’année prochaine, mais s’est ensuite arrêté avant de lui donner un nom officiel. Les fans ont initialement spéculé que Sonic Zap pourrait être le titre avant qu’un groupe plus sournois ne jette un coup d’œil aux entrailles de la bande-annonce et ne découvre des références à un Sonic Rangers. C’est ce nom qui semble être ce que SEGA utilisera lorsque le jeu sera finalement lancé, renforcé par le fait qu’Eurogamer a reçu un communiqué de presse contenant ce titre même.

Tel que rapporté par le site, il disait: « Annonce de nouvelles expériences de console, Sonic Colors: Ultimate et Sonic Rangers, plus de détails sur Sonic Prime de Netflix, les nouvelles mobiles, les événements musicaux et bien plus encore! » Eurogamer a alors appris ce matin que le communiqué de presse en question était dépassé et n’était pas destiné à être partagé. Cependant, nous pensons définitivement que le chat a été laissé hors du sac ici – Sonic Rangers est presque certainement le nom officiel du jeu, et une révélation est juste retenue pour une nouvelle émission ultérieure.

En plus de cela, nous savons très peu de choses sur ce nouveau titre de Sonic the Hedgehog. Il est supposé être un jeu de plateforme 3D, mais même pas encore gravé dans la pierre. Quel genre de jeu espérez-vous que ce soit? Postez vos théories dans les commentaires ci-dessous.