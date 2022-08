Gnu : « Les femmes doivent supporter ça en jouant » – Harcèlement sur Internet

la YouTubeur « Gnu » est connu pour toujours proposer sujets difficiles grappins. C’est également le cas dans sa nouvelle vidéo. Elle y montre comment les femmes sur internet en matières harcèlement et cetera doivent faire face encore et encore.

« Je suis sans voix ce que certaines femmes font dans le jeu »

Les clips que Gnu regarde dans la vidéo montrent comment les femmes de Streams et harcelé en jouant devenir, tous les deux verbalaussi bien que physiquement. Fait important, comme le note également Gnu : Pas tous les hommes harceler les femmes et de même il y a cas inverses, où l’on s’adresse aux hommes. Dans ces exemples, cependant, ce sont exclusivement des femmes qui sont harcelées ou insultées par des hommes.

La plupart des clips concernent des femmes qui jouer aux tireurs. Dans les chats vocaux, ils sont attaqués, on leur dit qu’ils retour à la cuisine devraient partir ou ils seront joués par leur équipe intentionnellement désactivé ou virtuellement abattu.

Mais ce qui a le plus choqué Gnu, ce sont les clips qui harcèlement sexuel ouvert démontrer. Les femmes deviennent devant les téléspectateurs dans leurs flux en direct suivi et touché. Un streamer tombe en panne après une telle situation et dit :

« C’est le problème, pourquoi dois-je toujours être celui qui part. […] Ce n’est pas parce que je suis une femme que je dois partir quand il y a des gens bizarres autour. »

Diplôme: Dans la vidéo, Gnu critique vivement propriétaire de la plateforme, comme le harcèlement dans les jeux vidéo, ne font rien contre de telles attaques. Selon Gnu, les développeurs de jeux tels que « Valorant » devraient travailler sur ce problème majeur et fournir des fonctions pour que les auteurs puissent être signalés et même bloqués.

Cependant, les responsables ne veulent souvent pas exclure les clients payants de leur jeu, c’est pourquoi les victimes ont tout simplement peu de possibilités de se défendre.

La streameuse YouTuber et Twitch appelle sa communauté à être attentif et, si possible, d’aider les autres. Si vous vous sentez suivi, « S’il vous plaît faites confiance à votre intuition, c’est très important ».

Demandez de l’aide à des personnes de confiance et appelez-les si nécessaire police. Personne ne devrait avoir à endurer quelque chose comme ça ni femmes ni hommes.

Important : si vous avez vous-même été victime de violences sexuelles ou si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui se trouve dans une telle situation, vous pouvez obtenir une aide gratuite 24h/24 auprès de la ligne d’assistance téléphonique de l’Office fédéral de la famille au 08000 116 016.

Si vous ne pouvez pas parler de vos problèmes et que vous cherchez toujours de l’aide, les conseils de la pastorale téléphonique sont également possibles par e-mail.

Les enfants et les jeunes peuvent également appeler le numéro contre le deuil du lundi au samedi entre 14h et 20h à toute heure. Le numéro est le 116 111.