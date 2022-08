Gmail, YouTube et d’autres services Google perturbés pour des milliers d’utilisateurs, les services se rétablissent

in

09 août 2022 09:42:10 IST

Un certain nombre de services fournis par Google d’Alphabet Inc étaient en panne pour des milliers d’utilisateurs lundi, selon le site Web de suivi des pannes Downdetector.com.

Il y a eu plus de 40 000 incidents de personnes signalant des problèmes avec le plus grand moteur de recherche au monde, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d’état provenant d’un certain nombre de sources, y compris les erreurs soumises par les utilisateurs sur sa plate-forme.

La recherche Google n’a pas été le seul service impacté. La panne a également affecté de nombreux autres produits Google tels que YouTube, Google Photos, Google Maps, Google Drive, Google Duo, etc. Les services semblent être de retour en ligne maintenant.

Google a mis en place un certain nombre de redondances, qui garantissent que les services de Google ne se déconnectent jamais, pas du moins pendant une longue période. À cet égard, la panne à laquelle les serveurs de Google ont été confrontés est rare. Chaque fois que les utilisateurs ont l’impression qu' »Internet est en panne », c’est généralement un service de distribution quelque part qui peut agir. Rarement, voyons-nous Google afficher « l’erreur 500 ».

Avait une erreur de moteur de recherche Google pour la première fois. Le moteur était totalement en panne. C’est tellement rare que la première chose que j’ai faite a été de venir sur Twitter pour voir s’il se passait quelque chose d’important sur le Web. Les théories du complot nous voilà ! #Google #Erreur – Ryan Baker (@RyanBakerSLO) 9 août 2022

Les gens se sont tournés vers Twitter non seulement pour vérifier si la panne était en fait mondiale, mais aussi pour partager des mèmes hilarants.

moi utilisant twitter comme moteur de recherche pour vérifier si google est en panne pic.twitter.com/GjNRoA3WzW — val♥ (@omlitsari) 9 août 2022

Le PDG de Yahoo et Bing obtient enfin du trafic Internet après la panne de Google pic.twitter.com/vuq684HqbL – Austin N (@ArracetiA) 9 août 2022

Google a cessé de fonctionner et mon instinct était d’essayer immédiatement de rechercher sur Google si Google était en panne ou non… — Zalpo (@Zalpo_) 9 août 2022

Nous venons tous sur Twitter pour confirmer que Google est en panne #googledown pic.twitter.com/DXyh15ChUx — césar (@jebaiting) 9 août 2022

Google, quant à lui, n’a pas encore publié de déclaration expliquant pourquoi ses services affichaient « l’erreur 500 » et ce qui a provoqué la panne de ses serveurs.

