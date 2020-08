Gmail vers le bas, pour de nombreux utilisateurs, il est impossible de télécharger des pièces jointes vers le service de messagerie

Ce pourrait être une matinée de travail difficile pour beaucoup aujourd’hui, jeudi 20 août. Selon ce qui a été rapporté en ligne par divers rapports et confirmé par Google lui-même, le service de messagerie commence dès les premières heures de la journée. Gmail a cessé de fonctionner correctement: les e-mails normaux continuent de transiter régulièrement depuis les serveurs de la plateforme, mais les e-mails contenant des pièces jointes ne passent pas. Les photographies et autres types de documents téléchargés par les expéditeurs dans les messages électroniques sont souvent rejetés, ce qui empêche l’envoi correct des messages.

Messages d’erreur

Les comportements signalés par les utilisateurs sont toujours les mêmes. Dans certains cas, dans la fenêtre de composition de l’email, la barre de chargement est temporairement bloquée pendant quelques secondes avant de vous faire croire que vous avez chargé la pièce jointe dans le message à envoyer; dans phase d’envoi cependant, le système émet l’avertissement suivant: “Le message n’a pas pu être envoyé. Veuillez vérifier le réseau et réessayer”. Dans d’autres cas, l’avertissement affiché apparaît dans la phase de télécharger des pièces jointes et lit: “Désolé. Un problème est survenu. Les modifications récentes n’ont peut-être pas été enregistrées.”

Qui a été touché

Les premiers rapports du problème sur Downdetector.com remontent même à 6 ce matin, et toujours selon les contributions des utilisateurs sur le portail les problèmes sous-jacents au dysfonctionnement semblent n’ont pas encore été résolus plusieurs heures de route. Le problème est probablement les serveurs du service de messagerie, car les dysfonctionnements se produisent les deux sur l’application de Gmail pour Android et iOS, tous deux sur la version du service accessible depuis un ordinateur via le navigateur. Heureusement, tous les utilisateurs ne parviennent pas à utiliser Gmail avec des pièces jointes: le problème semble toucher un petit groupe par rapport au total, même s’il est difficile de le quantifier précisément; ce qui est certain, c’est que le problème ne se limite pas à l’Italie et a également été signalé dans d’autres pays.