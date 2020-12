Gmail à nouveau en panne: encore des problèmes pour Google mail

Hier soir, Gmail, le service de messagerie populaire de Google, s’est à nouveau déconnecté après un peu plus d’un jour après les problèmes techniques qui ont frappé la plate-forme et tous ceux appartenant à Big G. Google lui-même a expliqué que plusieurs utilisateurs ils ont trouvé problèmes avec la plate-forme puis résolu vers minuit italien. Les utilisateurs pouvaient accéder à leurs boîtes de réception, mais ils étaient souvent confrontés à des messages d’erreur, à une latence élevée et à d’autres comportements inattendus.

Même le service Downdetector, qui surveille les rapports d’erreur des utilisateurs, indique un fort pic de problèmes qui a commencé vers 22 heures en italien et résolu peu après minuit en italien. Contrairement à la veille, cependant, les problèmes variaient d’un utilisateur à l’autre: certains ne pouvaient pas accéder à leur boîte aux lettres, tandis que d’autres signalaient l’incapacité d’envoyer des messages. D’autres services de messagerie ont confirmé que l’envoi d’un e-mail à une adresse Gmail pendant la période d’indisponibilité renvoyait souvent le message à l’expéditeur.

Google a immédiatement commencé à travailler sur le problème et, en deux heures environ, il l’a résolu. La nouvelle panne, cependant, est venue après 36 heures de celle beaucoup plus grave qui caractérisait toutes les propriétés Google lundi. Dans ce cas, tous les services Big G ont été mis hors ligne pendant un certain temps, ce qui a rendu impossible l’utilisation de produits tels que Meet et YouTube. La panne a été causée par « un problème interne avec le quota de stockage », a expliqué Google. « Les services qui nécessitent que les utilisateurs soient connectés ont connu un taux d’échec élevé pendant cette période. Tous les services sont maintenant restaurés. Nous nous excusons auprès de tous les concernés et nous procéderons à un examen approfondi pour nous assurer que ce problème ne peut pas. se répéter à l’avenir ».