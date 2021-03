Glynn Lunney, directeur de vol de la NASA qui a conduit de la «  tranchée  » à la lune, décède à 84 ans

Un ingénieur qui a été impliqué dès le début dans les efforts de la NASA pour lancer les premiers astronautes dans l’espace et qui a ensuite dirigé le contrôle de mission à travers certaines de ses heures les plus difficiles et les plus triomphantes, Le directeur de vol Glynn S. Lunney est décédé à l’âge de 84 ans.

La mort de Lunney vendredi 19 mars a été confirmée par la NASA. Un ami de la famille a déclaré que Lunney était décédé des suites d’une longue maladie.

« Glynn était la bonne personne pour le bon moment de l’histoire », a déclaré Mark Geyer, directeur du Johnson Space Center de la NASA à Houston, dit dans un communiqué . « Son leadership unique et son intelligence remarquablement rapide ont été essentiels au succès de certaines des réalisations les plus emblématiques des vols spatiaux habités. »

« Bien qu’il fût l’un des anciens élèves les plus célèbres de la NASA, il était aussi l’une des personnes les plus humbles avec lesquelles j’ai jamais travaillé. Il était très favorable à l’équipe de la NASA et était si aimable dans la manière dont il a partagé sa sagesse avec nous ». dit Geyer.

Portrait officiel de la NASA de Glynn Lunney lorsqu’il était directeur technique américain du projet Apollo-Soyuz. (Crédit d’image: NASA)

Lunney travaillait pour le Comité consultatif national de l’aéronautique (NACA) en tant qu’étudiant coop en 1958, lorsqu’il a été recruté par la NASA nouvellement formée à l’âge de 22 ans. Le plus jeune membre du Space Task Group, lui et ses collègues au Langley Research Center à Hampton, en Virginie, ont été chargés de trouver comment envoyer les premiers astronautes dans l’espace.

Initialement, Lunney a été chargé de développer les missions simulées qui ont été utilisées pour former d’autres contrôleurs de vol. Sa position pour le début Projet Mercury vols était à une station de suivi à distance.

«J’étais à la gare des Bermudes», a-t-il déclaré dans un Entretien d’histoire orale de la NASA en 1999 . « Les Bermudes sont à 800 miles [1,300 km] à peu près dans l’océan loin de la Floride, où nous avons lancé [the missions], et l’endroit où le véhicule est entré en orbite était à mi-chemin entre les deux. «

« Puisque c’était à l’horizon même du Cap [Canaveral, Florida] et en étant hors de vue, il y avait une question sur la façon dont nous pouvions savoir si le véhicule était en orbite ou non. J’ai donc commencé comme officier de la dynamique de vol au centre de contrôle des Bermudes, et j’étais là pour un certain nombre de vols – à la fois sans pilote et avec équipage. «

Après le lancement en 1962 de John Glenn lors de la première mission avec équipage américaine en orbite autour de la Terre, Lunney a travaillé les trois dernières missions originales d’astronautes depuis le Mercury Control Center en Floride, avant de devenir chef de la branche dynamique de vol.

« Nous avions une merveilleuse collection de personnages », a déclaré Lunney. «Nous avons appelé la première rangée la« tranchée ». Je ne sais pas qui a inventé cela au début ou de quoi cela vient même, mais nous avons appelé la première rangée la « tranchée », et les trois opérateurs de console impliqués dans cela se considéraient comme une équipe qui contrôlait tout. les aspects de trajectoire, les aspects de mécanique orbitale, du vol. «

Debout à la console du directeur de vol, regardant l’affichage de vol Gemini 10 dans le centre de contrôle de mission le 18 juillet 1966, se trouvent Glynn Lunney, premier directeur de vol (deuxième à gauche) avec le directeur de mission William Schneider, Christopher Kraft, directeur du Manned Spacecraft Center de les opérations de vol; et Charles Mathews, directeur du programme Gemini. (Crédit d’image: NASA)

En 1964, alors que le programme Gemini commençait, Lunney a été choisi pour devenir directeur de vol. L’une des quatre premières personnes à diriger Mission Control, Lunney a dirigé «l’équipe noire». (Chaque directeur de vol a choisi une couleur: Chris Kraft, John Hodge et Gene Kranz ont choisi respectivement le rouge, le bleu et le blanc.) Après avoir supervisé les vols d’essai d’Apollo, Lunney a dirigé ses premières équipes dans la salle de contrôle des opérations de mission du centre de contrôle de mission de la NASA. Manned Spacecraft Center (aujourd’hui, Johnson Space Center) pour la mission Gemini 9 en 1966.

«Je suis donc revenu, et plusieurs d’entre nous … étaient les principaux acteurs, l’équipe principale des directeurs de vol qui a opéré le dernier numéro de vaisseau spatial Gemini lorsque notre haute direction, représentée par [Kraft], est allé commencer à se préparer pour Apollo », a déclaré Lunney.« Les choses que nous devions faire en Gemini ont vraiment préparé toute l’équipe des opérations – les gens du centre de contrôle, les astronautes et ensuite l’équipe d’ingénierie qui a soutenu cela – que toute une équipe de personnes s’est réunie pour faire le programme Gemini et nous avons fait presque tout ce que vous pouviez faire en orbite terrestre. «

Alors que l’attention de la NASA se tournait vers la lune, « Black Flight » a mené des changements pour la première mission Apollo, Apollo 7; la première mission en orbite autour de la lune, Apollo 8 (et, à peu près au même moment, Lunney a été nommé chef du bureau du directeur de vol); la répétition générale du premier atterrissage lunaire, Apollo 10; puis le premier atterrissage historique, Apollo 11, au cours duquel il a supervisé l’ascension de la lune et rendez-vous avec le module de commande en orbite lunaire.

Glynn Lunney, « Black Flight », vu lors de la mission Apollo 13 en avril 1970. Lunney a qualifié Apollo 13 de meilleur de sa carrière. (Crédit d’image: NASA)

« Super moment. J’avais – quel âge avais-je? J’avais 32 ans, je suppose, au moment où nous avons atterri sur la lune. J’avais fait ça pendant environ huit ans avant cette date, mais – oui, j’étais gentil Nous étions tous excités, bien sûr, tout le temps, mais des événements comme celui-là ne faisaient que suralimenter ce sentiment d’énergie et d’excitation à ce sujet. C’était vraiment puissant. Des choses formidables », a-t-il déclaré.

C’était sa prochaine mission en tant que directeur de vol, cependant, que Lunney a appelé le meilleur de sa carrière.

Lunney et son équipe étaient sur le point de venir sur console pour le quart du soir le 13 avril 1970, lorsque le Apollo 13 l’équipage a radio, « Houston, nous avons eu un problème. »

«Pour moi, j’ai senti que le changement de l’équipe noire immédiatement après l’explosion et pour les 14 heures suivantes était le meilleur travail opérationnel que j’ai jamais fait ou que je pouvais espérer faire», a déclaré Lunney dans son histoire orale. « Il a posé une demande continue pour les meilleures décisions souvent sans données concrètes et principalement sur la base du jugement, face à l’urgence en vol la plus grave rencontrée jusqu’à présent dans les vols spatiaux habités. »

«Nous avons construit une autoroute spatiale d’un quart de million de miles, pavée par une décision, un choix et une innovation à la fois – répétée constamment pendant près de quatre jours pour ramener l’équipage en toute sécurité à la maison. Cette autoroute spatiale a guidé le navire paralysé sur la planète Terre , où des gens de tous les continents étaient liés pour soutenir ces trois explorateurs en péril », a-t-il déclaré. «C’était un sentiment inspirant et émotionnel, nous rappelant une fois de plus notre humanité commune. J’ai toujours été très fier d’avoir fait partie de cette équipe Apollo 13, offrant le meilleur de nous-mêmes quand c’était vraiment nécessaire.

L’ancien directeur de vol de la NASA, Glynn Lunney, s’adresse aux étudiants du centre historique de contrôle de mission Apollo en juillet 2015. (Crédit d’image: NASA)

Lunney a dirigé ses derniers changements en tant que directeur de vol pendant les missions Apollo 14 et Apollo 15, avant de passer à la direction, servant d’assistant technique pour Apollo au directeur des opérations aériennes, puis de devenir le directeur technique du côté américain du Projet d’essai Apollo-Soyouz qui a été piloté conjointement avec l’Union soviétique en 1975.

Ensuite, après avoir dirigé l’intégration de la charge utile de la navette spatiale, Lunney s’est rendu au siège de la NASA à Washington, pour servir d’administrateur adjoint adjoint pour les vols spatiaux et d’administrateur associé par intérim pour les opérations de transport spatial. Lunney est ensuite retourné à Houston pour devenir directeur du programme de navette avant de prendre sa retraite de la NASA en 1985.

Glynn Stephen Lunney est né à Old Forge, Pennsylvanie, le 27 novembre 1936. Il a obtenu un baccalauréat en génie aéronautique de l’Université de Detroit en 1958, quand il a vu son premier dessin de ce qui allait devenir la capsule Mercury, enflammant son désir de rejoindre la NASA.

Après ses 27 ans à l’agence spatiale, Lunney est allé travailler pour Rockwell, supervisant la division de la société qui construit des satellites GPS (Global Positioning System). Il a ensuite travaillé sur la station spatiale avant de retourner à la navette, devenant vice-président et directeur de programme pour United Space Alliance (USA), une société détenue à parts égales par Rockwell (plus tard, Boeing) et Lockheed Martin, qui soutenait le contrat d’exploitation de vols spatiaux de la NASA.

Pour son service au programme spatial américain, Lunney a reçu la médaille du service distingué de la NASA, la médaille du service exceptionnel de la NASA et a reçu la médaille présidentielle de la liberté en tant que membre de l’équipe de contrôle de la mission Apollo 13. En 2005, Lunney a reçu le National Space Trophy du Rotary National Award for Space Achievement Foundation.

Lunney est co-auteur du livre de 2011, «From the Trench of Mission Control to the Craters of the Moon», qu’il a écrit avec ses collègues membres de la branche de la dynamique de vol de l’ère Gemini et Apollo.

Lunney a été représenté à l’écran par l’acteur Marc McClure dans le long métrage de 1995 « Apollo 13 » et par l’acteur Jackson Pace dans la série National Geographic « The Right Stuff » pour Disney +. Lunney est apparu comme lui-même dans le long métrage documentaire de 2017, «Mission Control: The Unsung Heroes of Apollo».

Lunney laisse dans le deuil son épouse de 61 ans, Marilyn Kurtz, et leurs quatre enfants, Jennifer; Glynn, Jr., Shawn et Bryan. Ce dernier, Bryan, est le premier directeur de vol de deuxième génération de la NASA.

