Glow Saison 4: Date de sortie, distribution et toutes les dernières nouvelles !!!

En vedette – Pendant ce temps, nous pouvons à peu près nous attendre à ce que l’ensemble du casting, y compris Marc Maron dans le rôle de Sam (confirmé), Britt Baron dans le rôle de Justine, Chris Lowell dans le rôle de Bash, Kate Nash dans le rôle de Rhonda (confirmé) et Sydelle Noel dans le rôle de Cherry, revienne pour un relancé la saison quatre.

La série d’ensemble a raconté l’histoire d’un groupe de femmes et d’un couple d’hommes qui font de leur mieux pour réussir dans le monde en le simulant sur le ring dans l’émission des années 1980 «Les belles dames de la lutte». La saison 3 de GLOW a été créée en août 2019 sur Netflix et s’est terminée sur un cliffhanger, les femmes abandonnant leur style de vie à Las Vegas et plusieurs personnages se séparant.

La troisième saison de GLOW a confirmé son statut de l’une des meilleures séries de Netflix, la comédie dramatique continuant d’être drôle et touchante tout en discutant de problèmes majeurs tels que la discrimination au travail et le racisme. La finale de la troisième saison de GLOW a préparé le terrain pour un changement complet dans la dynamique de l’émission dans la saison quatre, de sorte que les téléspectateurs ont été ravis lorsque l’émission a été officiellement renouvelée. Cependant, il y a eu des nouvelles décevantes lorsque Netflix a annoncé que ce serait la dernière saison.

GLOW est-il de retour en 2021?

Netflix a fait l’annonce inattendue de l’annulation de sa sitcom nominée aux Emmy Awards «GLOW». L’émission avait déjà été renouvelée pour une quatrième saison et était en cours de tournage lorsque la pandémie COVID-19 a interrompu la production. « En raison de COVID, qui rend le tournage de ce spectacle physiquement intime avec sa grande distribution d’ensemble particulièrement intimidant, nous avons pris la décision difficile de ne pas faire la quatrième saison de GLOW », a déclaré un porte-parole de Netflix dans un communiqué.

En février, la production de la quatrième et dernière saison de «GLOW» a repris à Los Angeles, mais un seul épisode a été achevé avant que le comté de LA ne mette en œuvre des commandes de maintien à la maison, arrêtant ainsi la production. Liz Flahive et Carly Mensch, co-créatrices de «GLOW», ont expliqué pourquoi l’émission a dû être annulée, en disant: «COVID a détruit de vrais humains.» C’est une tragédie nationale qui mérite notre attention. Notre écran a également été apparemment retiré par COVID. Netflix a décidé de ne pas terminer le tournage de la dernière saison de GLOW. »

Après la fin de la troisième saison sur un cliffhanger, les producteurs de spectacles Liz Flahive et Carly Mensch étaient (auparavant) ravis de voir la saison quatre commandée:

Flahive a déclaré au Hollywood Journalist: «Nous avons toute une histoire à raconter, et il reste à voir si nous sommes idiots de ne pas nous donner une fin cette saison.»

«Nous l’avons joué de cette façon chaque saison, où nous avons en quelque sorte tout laissé sur le dossier.»

