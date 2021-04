Gloria Victis, survivant comme nous pouvons

Nous avons conquis la ville et il est de notre devoir d’essayer de la sauver. Nous avons joué et nous vous disons les Impressions of Siege Survival: Gloria Victis.

Nous voici à nouveau coupables de vous apporter le Impressions de survie au siège: Gloria Victis. Le nouveau jeu de Black Eye Games se déroule dans le monde médiéval de Gloria Victis lui-même, laissant de côté la partie la plus de jeu de rôle pour entrer pleinement dans la gestion des ressources.

Dans ce contact, nous avons pu donner suffisamment d’heures pour le début de la campagne, ainsi que des lieux d’accès qui n’avaient pas encore été vus. Mais ce n’est pas le jeu complet, donc pour donner notre verdict final, nous devrons attendre la sortie.

Une ville assiégée

Nous l’avons regroupé en brun, coupable. Ils ont capturé la ville et nous nous sommes retrouvés avec une main devant et une derrière. De là, nous devrons reconstruire ce que nous pouvons et aider les soldats à chasser les envahisseurs. Et le fait est que ce ne sera pas facile car il n’y a pas grand-chose à exploiter.

Chaque jeu commence par une série d’options que nous devrons sélectionner. Ce que les gardes protègent, quels éléments sont priorisés … en fonction de ce que nous choisissons, le début de l’histoire (et certains éléments de celle-ci) changera un peu. Bien que ce soient nos décisions qui finiront par nous entraîner sur la voie de l’amertume … ou pas.

Une fois que nous aurons pris les rênes de notre premier personnage, nous verrons que nous avons un long chemin à parcourir. Nous nous sommes réfugiés dans un bastion à moitié ruiné et l’ennemi ne cesse de l’attaquer. Nous ne tirerons pas d’épées et autres … mais le bord du sous-capitaine va exiger que nous lui donnions tout. De la nourriture, des armures, de l’eau, des médicaments … Et oui, c’est une pointe de soin …

Donc, avec le peu que nous trouverons (quelques autres gravats), nous devrons commencer à créer une petite ville à l’intérieur des murs. Et nous le ferons sur la base de constructions rudimentaires qui nous aideront à accéder à plus d’éléments.

Construire et collectionner

Le jeu est principalement basé sur la gestion de ressources plus rares que les concerts COVID de cette année. Avec le peu que nous allons commencer, nous pourrons construire une petite scierie pour fabriquer du bois de chauffage et des planches. Avec cela, nous pourrons donner forme au camp en construisant des feux de joie, des postes médicaux, des ateliers de réparation ou encore des fours.

Cependant, ce qui sera le plus rare sera la matière première. Et cela va être un problème à tout moment. La nourriture que nous avons laissée dans le camp est juste un couple de poulets et un couple de porcs. Et avec cela, nous n’allons nulle part.

Nous devrons prendre soin d’eux, les chouchouter et les engraisser pour qu’ils nous donnent des éléments que nous pourrons utiliser plus tard. Et en cas de famine extrême, nous les mangeons. Mais allez, je vous préviens déjà que si vous y arrivez, vous avez perdu … Parce que quelques œufs par jour et pas de viande valent mieux qu’un peu de viande aujourd’hui et pas d’œufs le reste du temps.

Avec ce que nous construisons dans notre camp, nous pourrons obtenir une autre ressource. Par exemple, on peut toujours tirer un collecteur d’eau de pluie pour éviter de mourir de soif … N’oubliez pas non plus de poser des pièges pour les rats. Ils n’ont pas le goût du poulet … mais le pire est un bouillon de chaussures. Et de temps en temps, il est toujours bon de sécher les aliments … car ils se gâtent. Qu’il n’y a pas de réfrigérateurs ici.

Comme vous le voyez, coupable, ils ne nous facilitent pas la tâche. Et malgré le fait qu’il y ait une zone de ruine où des choses aléatoires sortent, cela prend beaucoup de temps à utiliser et donne très peu de matière. Autrement dit, ce que nous avons dans notre fort ne nous donne rien. Il faut donc sortir et trouver des ressources.

Explorer les commandos

L’autre partie du gameplay que nous pouvons vous dire dans Siege Survival Impressions: Gloria Victis se compose de donner de l’exploration et de la furtivité. Comme dans toute ville fortifiée, il existe des passages secrets. Et grâce à eux, nous pourrons quitter notre place forte et entrer dans la ville assiégée.

Pour que? Vous allez demander. Eh bien, pour essayer de trouver des ressources que nous n’aurons pas à l’intérieur et autre chose. En fait, du bois, des débris de construction et même des graines ou des légumes se retrouvent lors de nos incursions dans la ville.

Mais bien sûr, tout n’est pas aussi beau qu’il y paraît. Nous aurons un inventaire limité et, le plus important de tous: un temps limité. Lorsque le soleil se lèvera, il est fort probable qu’il y ait des gardes et que nous n’ayons nulle part où nous cacher. Nous ne pouvons donc pas tenir debout tout ce que nous voulons.

Cette exploration est, en partie, un peu Commandos, puisque les personnages que nous commandons devront agir de nuit et de manière perfide. Nous devons échapper aux gardes (nous n’avons pas l’équipement pour les affronter) et aller trop vite nous rendra bruyant.

Heureusement, si nous le faisons bien et calmement, chaque nuit que nous sortons, nous pouvons ramasser des choses ou même trouver de nouveaux alliés. Sur la base d’événements dans lesquels nous devrons décider quoi faire, nous pourrons amener des gens au bastion. Bien sûr, faites attention à ce que vous choisissez, car peut-être quelques-uns d’entre eux meurent en chemin.

Nous pouvons aussi débloquez de nouveaux chemins et des raccourcis pour arriver avant les nouveaux lieux. C’est là que se trouve tout le matériel … et ce n’est pas infini. Il y a des marchands là-bas, mais ce sont des masques. Alors ne paniquez pas alors en construisant, vous pourriez encore être surpris.

Le temps: notre ennemi

Le principal ennemi du jeu est le temps. Tout est contre la montre. Dès la première minute, le temps passe inexorablement pour tout. Les constructions, les explorations… mais surtout l’état de nos personnages et les attaques sur le bastion.

Au début, nous n’aurons qu’un pauvre petit homme qui devra tout faire. Mais alors d’autres viendront, si nous le faisons correctement. Chacun d’eux se spécialise dans quelque chose et est le plus efficace dans ce domaine. Certains débloqueront même des chemins lors de raids que d’autres ne peuvent pas.

Avec cela, nous pouvons consacrer des personnes à différentes fonctions. Mais attention, ils se fatiguent, meurent de faim et peuvent même tomber malades s’ils attrapent un rhume ou se blessent. Par conséquent, il est important de les emmener à manger et à boire, quel caractère des sims. Et surtout, ne les tuez pas de fatigue.

Plus le personnage est faible, plus il faudra de temps pour accomplir les tâches que nous lui confions. Et si nous n’en prenons pas soin … eh bien, il mourra. Et cela signifie moins de main-d’œuvre.

Au final, tout consiste à générer des ressources pour nous et, surtout, à les envoyer au front pour que les soldats aient une chance contre les envahisseurs. Mais les décisions que nous prenons et la façon dont nous distribuons les ressources seront la clé de l’avenir d’un futur désastreux … Parce que je le vois très noir, vraiment.

Quelques inconvénients

Le jeu est vraiment très intéressant. Le système nous permet de contrôler pendant un temps la gestion du bastion en ruine et pendant un autre, les incursions dans la ville. Cette combinaison signifie que nous avons toujours quelque chose de différent à faire … mais aussi que nous avons un pétard dans le cul parce que le temps passe.

Cependant, il y a une chose que j’ai pu vérifier en jouant plusieurs fois au début de la campagne et c’est que selon la voie que nous choisissons, il est très probable que nous aboutissions à une impasse.

En explorant la ville, nous pouvons débloquer les routes avec des pelles ou des cadavres en feu. Cependant, si nous ne disposons pas de ces outils, nous ne pourrons pas ouvrir plus de chemins. Et si nous ne les ouvrons pas, nous ne pourrons pas collecter plus de ressources dans d’autres domaines. Donc ça il devient le merlan qui se mord la queue.

En fin de compte, malgré un certain nombre de décisions, le jeu peut devenir un entonnoir où il y a vraiment peu de sorties correctes. Nous le verrons surtout dans les décisions que nous prenons avec certains événements.

Par exemple, prendre un personnage fort pour le calmer et le frapper avec un hôte le tue. Par conséquent, à la fin, nous devrons prendre quelqu’un de moins fort et essayer de le calmer d’une autre manière. Si nous avons besoin de bois au début, il ne faut pas se lancer dans l’exploration de la ville dans des zones où il n’y en a pas. Plus que tout, car cela nous mènera dans une impasse où nous n’aurons plus à cuisiner, ni à faire des pelles, ni à suivre la route. Et ils mourront tous de faim ou de soif.

Bref, jusqu’à ce que vous ayez acquis un peu de maîtrise, le chemin est vraiment très linéaire. Et ce n’est que lorsque vous débloquez quelques domaines que vous n’avez plus de «liberté» pour décider de votre chemin.

Conclusions des impressions de survie au siège: Gloria Victis

Ce que nous avons pu prouver du jeu n’est pas, loin de là, la campagne complète. Ce n’est que le prologue (plus large que la démo) mais aussi avec plusieurs choses bloquées. La sensation est bonne, car elle mélange les genres de manière curieuse. Cependant, le manque de liberté réelle rend le départ un peu frustrant.

Le jeu ne vous permet pas de sauvegarder, donc si vous le gâchez, il enregistre automatiquement et vous ne pouvez pas revenir en arrière. C’est un point très positif pour le développement du sentiment de débordement continu et qu’un faux pas détruit tout. L’heure, le décor et ce «ne pas revenir en arrière» lui donnent cette touche de jeu de survie qui se perd parfois.

Pour le moment, ce que nous avons vu est intéressant mais il reste à voir le reste pour déterminer si la variété est vraiment telle ou non, du moins en campagne. Bien que ce qui soit puissant dans le jeu, c’est que nous pouvons créer nos propres histoires et intrigues à partir de zéro … Mais ce sera au lancement.

Pour l’instant, nous sommes attentifs.