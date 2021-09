Gloria Estefan dit qu’elle a été agressée à l’école de musique à 9 ans

Gloria Estefan a révélé qu’à l’âge de 9 ans, elle avait été agressée sexuellement par une personne en qui sa mère avait confiance.

La superstar cubano-américaine a parlé pour la première fois publiquement de l’abus et de ses effets sur elle lors d’un épisode de l’émission Facebook Watch « Red Table Talk: The Estefans » diffusé jeudi.

« Il faisait partie de la famille, mais pas de la famille proche. Il était en position de pouvoir parce que ma mère m’avait mis dans son école de musique et il a immédiatement commencé à lui dire à quel point j’étais talentueux et à quel point j’avais besoin d’une attention particulière, et elle se sentait chanceuse qu’il concentre ce genre d’attention sur moi. dit le chanteur.

Estefan, qui est née à Cuba et a déménagé à Miami avec sa famille quand elle était toute petite, a révélé l’abus au sommet de l’émission, qui mettait en vedette Claire Crowley, la première « Bachelorette » latina. Dans l’épisode intitulé « Trahi par des adultes de confiance », Crowley a parlé de la maltraitance des enfants qu’elle a subie de la part d’un prêtre.

Crowley et Estefan ont tous deux déclaré pendant l’émission qu’ils n’aimaient pas être appelés victimes. Crowley s’est appelée une survivante. Table ronde rouge : Les Estefans

L’Associated Press n’identifie généralement pas les victimes d’abus sexuels à moins qu’elles n’acceptent d’être nommées ou de partager leurs histoires publiquement.

Assise à la table ronde rouge avec ses co-hôtes – sa fille Emily Estefan et sa nièce Lili Estefan – Estefan a ouvert en disant que « 93% des enfants maltraités connaissent et font confiance à leurs agresseurs, et je le sais, parce que j’étais l’un d’entre eux.

« Vous avez attendu ce moment depuis longtemps, lui dit sa nièce.

« Je l’ai », a répondu Estefan.

Les trois se tenaient la main avec les larmes aux yeux.

Estefan a déclaré qu’elle avait commencé à inventer des excuses pour éviter d’aller à des cours de musique après le début des abus. Table ronde rouge : Les Estefans

Elle n’a pas nommé son agresseur mais a décrit comment elle avait essayé de l’arrêter. Elle a dit que les abus avaient commencé petit à petit avant d’aller vite et qu’elle savait qu’elle se trouvait dans une situation dangereuse après l’avoir confronté.

« Je lui ai dit : ‘Cela ne peut pas arriver, tu ne peux pas faire ça.’ Il dit : ‘Ton père est au Vietnam, ta mère est seule et je la tuerai si tu le lui dis’ », a déclaré Estefan. «Et je savais que c’était fou, car à aucun moment je n’ai pensé que c’était à cause de moi que cela se produisait. Je savais que l’homme était fou et c’est pourquoi j’ai pensé qu’il pourrait en fait blesser ma mère.

Estefan a déclaré qu’elle avait commencé à inventer des excuses pour éviter d’aller aux cours de musique. Sa fille Emily a demandé si sa grand-mère avait la moindre idée que quelque chose se passait. Les gens ne parlaient pas de ces choses à l’époque, a répondu Estefan.

Elle a tenté de joindre son père, avec qui elle a échangé des cassettes vocales alors qu’il était en poste au Vietnam.

Des enregistrements en espagnol de l’âge de 9 ans d’Estefan ont été diffusés lors de l’émission avec des sous-titres en anglais :

Gloria : « Je prends des cours de guitare. Je les aime bien mais les exercices sont un peu durs.

Son père : « Maman m’a dit que le propriétaire de l’académie où tu prends tes cours de guitare est très fier de toi.

Gloria : « J’aime les notes, mais c’est un peu ennuyeux d’étudier les notes ».

Son père : « Maman me dit qu’il a dit que tu es un artiste né. »

Estefan a déclaré que le niveau d’anxiété lui avait fait perdre un « cercle de cheveux ».

Estefan a déclaré qu’elle attendait la bonne occasion et le bon espace pour raconter son histoire et que c’était l’une des raisons pour lesquelles elle avait dit oui à « Red Table Talk ». Table ronde rouge : Les Estefans

« Je n’en pouvais plus », a-t-elle dit, alors un soir, elle a couru dans la chambre de sa mère à 3 heures du matin et lui a dit ce qui se passait.

Sa mère a appelé la police, mais les policiers lui ont conseillé de ne pas porter plainte car le traumatisme causé par le témoignage serait trop préjudiciable.

Estefan a déclaré qu’elle n’avait pas dit aux producteurs qu’elle allait révéler son histoire dans l’épisode de jeudi. Personne n’était au courant de l’abus, à l’exception de sa famille, a déclaré la chanteuse, qui est mariée au producteur de musique Emilio Estefan depuis plus de quatre décennies.

Elle a également déclaré que, lorsque sa mère a commencé à s’enquérir de cet homme au sein de la famille, une tante a déclaré qu’il l’avait maltraitée des années auparavant à Cuba.

L’Associated Press a demandé au publiciste de l’émission si Estefan pouvait répondre à certaines questions, notamment si l’homme était toujours en vie. La publiciste a déclaré à l’AP qu’elle ne ferait pas d’autres commentaires.

Sur « Red Table Talk », Estefan s’est souvenue d’être presque devenue publique au milieu des années 80, lorsque son tube « Conga » avec la Miami Sound Machine était au sommet des charts Billboard et « ce prédateur, qui était un membre respecté de la communauté ”, a eu l’audace d’écrire une lettre à un journal critiquant sa musique.

« À ce moment-là, j’étais tellement en colère que j’étais sur le point de tout faire sauter », a-t-elle déclaré. « Et puis j’ai pensé : ‘Tout mon succès va se transformer en lui !

« C’est de la manipulation et du contrôle, mais c’est ce qu’ils font, ils prennent votre pouvoir », a-t-elle ajouté, admettant également que la peur qu’il puisse y avoir d’autres victimes la fait se sentir mal.

Après avoir présenté Crowley et lui avoir dit qu’elle ne voulait pas rester assise tranquillement pendant qu’elle partageait son histoire, Estefan a déclaré qu’elle attendait la bonne opportunité et l’espace pour raconter la sienne.

Le spectacle était cet espace.

« C’est l’une des raisons pour lesquelles j’ai dit oui à la » Table (Rouge) (Parler) « , parce que nous voulions créer cet espace où nous parlons de choses importantes qui, espérons-le, feront une différence pour tous ceux qui regardent là-bas. . «

