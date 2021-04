Gloria Estefan apparaîtra au redémarrage de « Father of the Bride »

Le redémarrage tant attendu de «Father of the Bride» poursuit son développement, avec Deadline confirmant que la première actrice Gloria Estefan sera la co-vedette de ce film aux côtés d’Andy García agissant en tant qu’épouse dans une production dirigée par Gaz Alazraki, elle-même. mettra en vedette Adria Arjona dans le rôle de la mariée titulaire.

La première adaptation du roman publié en 1949 serait arrivée en 1950 avec Spencer Tracy comme protagoniste, étant précédée par la version avec Steve Martin en 1991, étant peut-être la plus connue. « Father of the Bride » présente une histoire centrée sur le chaos et la confusion entourant un mariage, étant le père de la mariée qui se retrouve au milieu de tant d’enchevêtrements.

Il a été rapporté que la nouvelle version de «Father of the Bride» sera centrée sur une famille cubano-américaine, et que son style sera plus proche de l’histoire mettant en vedette Tracy que de celle de Martin.

García sera un père mécontent qui devra faire face aux récents fiançailles de sa fille (Arjona) dans une histoire qui montre une radiographie intime du noyau d’une grande famille cubaine vivant aux États-Unis. Ce sera le troisième rôle d’Estefan sur grand écran, le premier étant en 1999 avec «Music of the Heart» et en 2017 avec «A Change of Heart».

Estefan a exprimé via Twitter son grand désir de travailler aux côtés d’Andy García, l’un des acteurs latino les plus en vue de l’industrie du divertissement. Comme si cela ne suffisait pas, le réalisateur Gaz Alazraki est largement connu en Amérique latine pour son travail dans la comédie mexicaine «Nosotros Los Nobles».

Le reboot de « Father of the Bride » sera écrit par Matt Lopez, qui a été choisi par Disney pour écrire un reboot de la comédie « Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day », en plus d’avoir écrit «Race to Witch Mountain» et «The Sorcerer’s Apprentice».