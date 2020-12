Glenn Howerton se lance dans le rôle de Archenemy Villain, It’s Always Sunny Legacy & Mr.Bungle [Exclusive]

Ce n’est pas le Glenn Howerton nous savons de Il fait toujours beau à Philadelphie et AP Bio. Dans le nouveau thriller de super-héros Ennemi juré, l’homme, qui aime se considérer comme un « acteur de personnage », prend un personnage presque méconnaissable en tant que principal méchant Le manager dans l’aventure d’action décousue du réalisateur Adam Egypt Mortimer qui arrive dans les salles et en streaming PVOD ce week-end.

Ce n’est pas la seule fois où Glenn Howerton est allé quelque peu incognito pendant la pandémie. Il a récemment été vu dans le film de concert d’Halloween en direct M. Bungle: La nuit où ils sont rentrés à la maison, jouant un fan effrayant du groupe emblématique. Cela marque une nouvelle ère pour Howerton, qui adore se glisser dans des personnages où vous pourriez ne pas le reconnaître dès le départ.

Ennemi juré est un morceau gras de plaisir de genre qui transforme les films de super-héros sur leur tête. Son histoire aurait pu servir un gros budget d’action comme Marvel ou DC, mais Adam Egypt Mortimer prend les choses dans une nouvelle direction. Peut-être plus petits, mais non moins ambitieux que les films de bandes dessinées de restauration rapide qui envahissaient les multiplex avant la pandémie.

Ennemi juré met en vedette Joe Manganiello dans le rôle d’un nomade de rue qui prétend être un extraterrestre d’une autre dimension. Nommé Max Fist, il aime dire aux gens qu’il n’est tombé à travers le temps et l’espace que pour atterrir sur terre, où il n’a pas de super pouvoirs. Personne ne croit ses histoires à l’exception d’un adolescent local nommé Hamster. Le duo fait équipe, et c’est là qu’intervient Glenn Howerton, jouant le méchant principal The Manager, qui réserve quelques surprises à la fois à Max, Hamster et au public.

Glenn Howerton s’est récemment assis avec Paulington James Christensen III pour discuter de son rôle de The Manager, qui s’inscrit parfaitement dans le registre passé de Howerton de films fous, qui comprennent Manivelle, Les étrangers, Tout doit partir, Coffee Town, et La chasse. L’un des traits les plus distinctifs de l’acteur est sa capacité à mourir à l’écran, un destin qui consomme la plupart de ses personnages à l’écran. Et la même chose est vraie avec Ennemi juré. Si vous pensez que Glenn Howerton va vivre à travers ce film, vous n’avez évidemment jamais vu un film de Glenn Howerton auparavant.

Howerton ne se contente pas de plonger profondément dans son rôle de manager dans Ennemi juré, il partage également les secrets des coulisses de son récent travail avec M. Bungle. Il évoque également l’annonce récente selon laquelle Il fait toujours beau à Philadelphie a été renouvelé pour quatre saisons supplémentaires. Ne vous attendez pas à ce que ce soit tout. Comme le dit Howerton, il prévoit de faire C’est toujours ensoleillé épisodes jusqu’à ce qu’il ne soit plus sur cette terre.

Ennemi juré est dans certaines salles ce week-end et jouera sur les écrans Drive-In à travers le pays. Avec beaucoup de gens toujours en lock-out, Ennemi juré obtient également une sortie simultanée sur le numérique et sur demande le 11 décembre 2020. Il n’y a donc aucune excuse pour manquer cette tournure unique et dépravée de l’aventure typique des super-héros. Cela vaut la peine de regarder Glenn Howerton seul.

