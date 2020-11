Glenn Danzig explique comment il a fini par écrire des chansons pour Less Than Zero de 1987 [Exclusive]

Glenn Danzig est surtout connu en tant que chanteur et chef de groupe pour les punks d’horreur séminal The Misfits, son groupe de hard rock surnommé éponyme, Danzig, et sa chanson à succès « Mother ». Mais un examen plus approfondi de sa discographie révèle un lien avec Hollywood, qui est antérieur à la rumeur des années 90 selon laquelle on lui offrait le rôle de Wolverine dans X Men; l’inclusion de sa musique dans un épisode de The X-Files et La gueule de bois films; et ses débuts éventuels en tant que scénariste / réalisateur avec l’anthologie sanglante de l’année dernière, Verotika. Sorti en 1987, la chanson « You and Me (Less Than Zero) » sur le Moins que zéro la bande-son est attribuée à « Glenn Danzig et le Power and Fury Orchestra. « Et aux côtés des morceaux de LL Cool J, The Bangles et Slayer, se cachait également une autre contribution de Danzig: » Life Fades Away « , co-écrit avec l’icône de la fin des années 50, Roy Orbison, qui interprétait le chant. et guitare.

Dans cette interview récemment découverte, menée 30 ans plus tard, Danzig a raconté l’histoire de son implication dans la bande originale du film classique des années 80 et L’Orchestre Power and Fury.

Moins d’un an après son petit rôle de rival romantique à l’un des héros de Science étrange, Robert Downey Jr.a réalisé une performance de soutien mémorable dans le véhicule Rodney Dangerfield Retour à l’école, qui partageait le charisme du jeune acteur avec le monde à l’été 1986. À peu près à la même époque Retour à l’école était dans les théâtres, le producteur du multiplatinum Rick Rubin est allé voir Glenn Danzig se produire avec Samhain au New Music Seminar de New York, apparemment encouragé à le faire par le bassiste de Metallica (et grand fan de Misfits) Cliff Burton.

Rubin était au centre d’une révolution culturelle avec Def Jam Records, le label responsable des albums massifs de Run-DMC, Beastie Boys, Public Enemy et Slayer. Danzig a commencé Samhain immédiatement après la rupture des Misfits en octobre 1983, avec Eerie Von, un ami et photographe de longue date des Misfits. Samhain a exploré des thèmes similaires mais était beaucoup plus sombre et menaçant en image et en ton. Après ce concert du New Music Seminar, Rubin a signé Samhain.

Rubin a suggéré à Glenn de changer le nom du groupe en simplement « Danzig » après l’entrée du nouveau guitariste John Christ. C’est quelque part dans cette période que Rubin a accepté de produire la bande originale du dernier film « Brat Pack », Moins que zéro, vaguement basé sur le roman de Bret Easton Ellis du même nom. Andrew McCarthy a joué un étudiant de première année qui rentre chez lui à Los Angeles pour les vacances de Noël pour découvrir que sa petite amie du lycée (Jami Gertz) et son meilleur ami (Downey) ne dorment pas seulement ensemble, mais sont désespérément accros à la drogue. Des années avant de s’affronter contre Iron Man dans le rôle d’Ultron, James Spader (qui a partagé la vedette dans Pretty in Pink avec McCarthy) a joué un trafiquant de drogue menaçant Downey’s troublé. Moins que zéro personnage.

De la même manière, il relancerait plus tard la carrière de Johnny Cash en associant l’icône country à des auteurs-compositeurs de rock contemporain, Rubin a mis Glenn Danzig et Orbison dans une même pièce. La chanson qui en résulte, « Life Fades Away », est l’une des deux co-écritures de Danzig pour Moins que zéro. L’autre, qui est devenu la chanson titre, est une ballade de style années 50, sur laquelle Rubin partage le crédit. La mélodie rappelle le hit de 1967 « To Sir with Love » de la chanteuse écossaise Lulu, qui est apparu sur la bande originale du film du même nom avec la légende de l’écran Sidney Poitier.

L’enregistrement met en vedette le batteur Chuck Biscuits qui, avant son passage de quatre albums avec Danzig, était membre de groupes punk cruciaux DOA, Black Flag et Circle Jerks. (Son travail peut également être entendu sur l’album Run-DMC produit par Rick Rubin, Tougher Than Leather, sorti en 1988).

John Christ joue de la guitare et Danzig, bien sûr, chante. Bass a été interprété par George Drakoulias, qui a produit plus tard des albums de The Black Crowes, Tom Petty and the Heartbreakers et Loudermilk, entre autres. (Ces dernières années, Drakoulias a été superviseur musical sur plusieurs films, dont Ecole du rock, Tonnerre sous les tropiques, et le 2009 Star Trek redémarrer. Beastie Boys a laissé tomber son nom sur la boutique de Paul; The Life Aquatic avec Steve Zissou et Dead Man a donné son nom aux personnages; et Star Trek a même nommé une créature extraterrestre, les drakouilias, en son honneur.)

Des copies de l’album de la bande originale ont mal orthographié le nom du chanteur comme « Glen » plutôt que Glenn. Dans cette interview menée autour de la sortie de l’album de couverture de Danzig en 2015, Skeletons, le chanteur / compositeur et résident de Los Angeles a tiré le rideau sur son Moins que zéro la musique.

Votre enthousiasme pour ce matériau ressort vraiment de votre performance. Le style de production capture vraiment cette énergie aussi. Cela ressemble à un groupe dans une pièce.

Glenn Danzig: Oui, la majeure partie est enregistrée en direct, puis nous faisons des overdubs après, mais j’enregistre toujours de l’analogique, tu sais? [Laughs]. Il entre dans un magnétophone, il entre dans la carte, puis il est vidé dans le système Pro Tools. Je fais toujours de la vraie batterie. J’enregistre toujours via un vrai tableau d’enregistrement. Alors, voilà.

Les personnes qui enregistrent sur des ordinateurs portables peuvent ne pas comprendre la chaleur et l’électricité qui proviennent d’une bobine à bobine ou d’une console Neve. L’analogique devient un art perdu.

Glenn Danzig: Ouais c’est ça. En fait, je viens de commencer à travailler dans l’ancien studio [Hollywood Sound Recorders] J’avais l’habitude de travailler avec Rick [Rubin] à Hollywood. C’est l’un des seuls véritables studios d’enregistrement à Hollywood.

Ces types de studios ont du mal à garder leurs portes ouvertes.

Glenn Danzig: Eh bien, cet endroit est très réservé car c’est l’un des seuls jeux de la ville et c’est un super studio d’enregistrement.

Vos chansons ont été reprises à plusieurs reprises, par Metallica et d’autres. Vous avez également écrit pour d’autres artistes, comme feu Roy Orbison et Johnny Cash. La chanson « You and Me (Less Than Zero) » de la bande originale de Less Than Zero était d’abord destinée à une chanteuse, non?

Glenn Danzig: Oui. Rick voulait que j’écrive la chanson. Il m’a dit la prémisse et ce qu’il voulait que cela ressemble. Donc, j’ai écrit la chanson et j’ai dû faire une démo vocale dessus. Donc, nous avons enregistré toutes les pistes. Je suis sûr que j’ai joué à tous les Hammond B-3 [organ]. Rick ne savait pas ce qu’était un Hammond B-3 ou une Leslie à l’époque, je devais lui dire ce que c’était. Il voulait faire chanter une fille. À l’époque, il pensait signer une fille, car il a toujours voulu une très bonne chanteuse sur son label. Rick avait du mal à trouver une fille à qui il voulait chanter la chanson. [Def Jam] était toujours avec CBS [Records Group, through Columbia Records] à l’époque. Ils ont entendu la chanson et ils se sont dit: « Eh bien, ce type fait un excellent travail. Nous devrions l’utiliser! » Rick m’a demandé s’ils pouvaient l’utiliser et j’ai répondu: « Bien sûr. Je m’en fiche. » Tu sais? C’est vraiment l’histoire.

Alors, est-ce la démo vocale qui figure sur l’album final ou l’avez-vous recoupée?

Glenn Danzig: Non c’est le [original] vocal. Si je fais une voix pour qu’une fille vienne la refaire, ça devait être exactement [as if] il allait être utilisé.

Rick Rubin a signé Samhain qui est devenu Danzig pendant que vous faisiez l’album. Où est tombé « Toi et moi (moins de zéro) » dans cette chronologie?

Glenn Danzig: Plus tard. Et pendant. Parce qu’il nous a fallu du temps pour enregistrer le premier disque de Danzig. Nous avons fait le premier disque de Danzig dans trois studios différents. Pendant cette période [Rubin] travaillait également sur la bande originale de Less Than Zero.

Y a-t-il eu une raison particulière pour laquelle vous avez choisi de créditer la chanson à Glenn Danzig And The Power And Fury Orchestra plutôt qu’à Danzig ou Samhain?

Glenn Danzig: Non, c’était l’idée de Rick. Rick allait appeler tous ses trucs d’orchestre qu’il a fait The Power And Fury Orchestra.

J’aime le fait que cela soit crédité de cette façon, car cela ajoute à l’ambiance unique de la chanson. Un peu comme comment « Qui a tué Marilyn? » est sorti en tant que chanson de Glenn Danzig en 1983.

Glenn Danzig: «Qui a tué Marilyn? était mon premier single solo, ouais.

Quel est le statut du catalogue Samhain?

Glenn Danzig: Il n’est imprimé nulle part. Si vous voyez quelque chose là-bas, c’est probablement un bootleg. J’espère que nous pourrons le rééditer dans le futur. Nous prévoyons de tout remettre sur vinyle et CD. Nous rendrons probablement aussi beaucoup de choses disponibles numériquement.

L’audio complet non édité de cette interview est disponible via le podcast Speak N ‘Destroy.