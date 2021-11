Glenn Close reprend son rôle de Gardiens de la Galaxie pour le nouveau Disney Ride à EPCOT

En tant que l’une des actrices les plus honorées d’Hollywood, la présence de Glenn Close dans le premier gardiens de la Galaxie Le film était quelque peu surprenant compte tenu du nombre d’autres stars de son calibre qui ont rechigné à l’idée de faire partie de l’univers cinématographique Marvel. Non contente d’avoir fait partie de la plus grande saga cinématographique de l’histoire du cinéma, Close reviendra maintenant pour reprendre son rôle de Nova Prime, à la tête du Nova Corps de Xandar pour l’attraction Disney World. La nouvelle a été confirmée dans une nouvelle vidéo des parcs Disney, comme on peut le voir ci-dessous.

Dans la vidéo, présentée par Close en costume complet de Nova Prime, elle a déclaré : « Salut les fans du parc Disney. C’est Glenn Close ici et je suis ravi de reprendre mon rôle de Nova Prime pour une toute nouvelle attraction à venir à EPCOT l’été prochain appelée Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind. Nous avons hâte de vous voir tous là-bas pour que vous puissiez nous aider à sauver la galaxie. À bientôt. »

Les gardiens de la Galaxie a fait irruption dans le MCU en 2014 en tant que groupe hétéroclite d’individus réunis par des circonstances pour la plupart hors de leur contrôle et a parlé de s’associer au Nova Corps de Xandar pour aider à défendre la planète contre Ronan l’accusateur. Alors que les Gardiens étaient l’un des personnages les moins connus à être introduits dans la franchise, après Iron Man, Thor et Captain America, ils sont rapidement devenus les favoris des fans, et nous attendons maintenant leur troisième et potentiellement dernier film qui a récemment a commencé le tournage avec James Gunn à la barre.

Maintenant, ainsi qu’un autre film à attendre, les fans peuvent également s’attendre à voir le manège des Gardiens de la Galaxie: Cosmic Rewind arriver à EPCOT l’année prochaine et avoir Close dans le cadre une fois de plus montre à quel point la continuité est importante pour Marvel Studios et Disney en ce qui concerne le monde de Marvel à la fois à l’écran et sur d’autres supports. Close était censé avoir fait une apparition dans Les Gardiens de la Galaxie Vol.2 mais le camée a été coupé, comme James Gunn l’a confirmé il y a quelques années. Loin de son personnage, Close était également l’une de celles qui ont pris la défense de Gunn lorsqu’il a été limogé par Disney pour une série de publications historiques sur les réseaux sociaux, commentant à l’époque: « Qu’allons-nous faire, retournez dans notre passé et s’assurer que tout ce que nous avons dit était politiquement correct ? Qui peut vivre comme ça ? J’ai juste l’impression qu’il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans.

Bien sûr, tout cela appartient au passé et Gunn fait à nouveau partie intégrante de la franchise pour au moins les deux prochaines années et il y a beaucoup à venir des Gardiens plus que leur troisième sortie en solo. Plusieurs membres des Gardiens seront vus dans Thor : Amour et Tonnerre l’année prochaine après avoir été vu pour la dernière fois s’envoler à la fin de Avengers : Fin de partie avec le dieu du tonnerre en remorque.

Il y a aussi le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie, que James Gunn a déclaré à de nombreuses reprises est tout aussi important pour la franchise que n’importe quel film, et le récemment confirmé Je suis Groot courts métrages à venir à Disney +. Ce que l’avenir réserve aux personnages est incertain, mais il y a généralement très peu de choses gravées dans le marbre en ce qui concerne l’avenir de Marvel et nous pourrions voir au moins certains de ce groupe de Gardiens continuer à avoir un rôle à jouer dans la prochaine phase de le MCU.





