Glenn Close réfléchit à l’éducation «  vraiment horrible  » avec sa famille dans un culte religieux

Cette histoire parle du suicide. Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, appelez le Ligne de vie nationale pour la prévention du suicide au 800-273-8255, envoyez un SMS ACCUEIL au 741741 ou visitez SpeakingOfSuicide.com/resources pour des ressources supplémentaires.

Glenn Close a expliqué comment 15 ans de vie dans ce qu’elle décrit comme «une secte» dans sa jeunesse continue d’affecter ses relations personnelles plus de 50 ans après avoir quitté le groupe.

L’acteur légendaire partage ses expériences dans la nouvelle série de documentaires Apple TV + du prince Harry et d’Oprah Winfrey intitulée «The Me You Can’t See», qui se concentre sur les problèmes de santé mentale et la sensibilisation.

Close, 74 ans, décrit avoir vécu de l’âge de 7 ans jusqu’à l’âge de 22 ans au sein d’un groupe appelé Moral Re-Armament (MRA), qui, selon elle, était «essentiellement une secte». Ses parents ont rejoint le mouvement, qui a été développé pour la première fois au début des années 1920 par un ministre américain qui a lancé «une campagne d’évangélisation mondiale basée sur les conseils de Dieu, les absolus moraux et le« changement de vie »des individus par le travail personnel», selon l’Encyclopédie. Britannica. En 1938, le groupe prend le nom de Moral Re-Armament.

« Tout le monde a dit les mêmes choses, et il y avait beaucoup de règles – beaucoup de contrôle », a déclaré Close dans la série documentaire. « En raison de la façon dont nous avons été élevés, tout ce que vous pensiez faire pour vous-même était considéré comme égoïste. »

Ses parents n’ont jamais emmené la famille en vacances, et Close a déclaré qu’il n’y avait pas de «mémoire collective» autre que celle de faire partie de la MRA.

«C’était vraiment horrible», dit-elle. «Nous étions tellement brisés. C’est étonnant que quelque chose que vous avez vécu à un stade aussi précoce de votre vie ait encore un tel potentiel pour être destructeur. Je pense que c’est un traumatisme infantile.

Close a également parlé de son passage à MRA sur le podcast « WTF avec Marc Maron » en novembre, partageant comment elle a réalisé, alors qu’elle était étudiante au College of William & Mary, qu’elle voulait quitter le groupe.

«J’avais l’impression qu’il y avait un tampon sur mon front», a-t-elle déclaré sur le podcast. « Et j’ai ressenti un sentiment de honte terrible. Ce n’était pas de ma faute. Mais j’ai ressenti une honte terrible, et cela a vraiment fait des ravages chez moi et mes frères et sœurs. … C’est dévastateur de vivre quelque chose comme ça quand tu es comme ça. Jeune. »

Close a divorcé trois fois et estime que les effets à vie de son passage à MRA peuvent avoir quelque chose à voir avec ses luttes personnelles malgré tous ses succès professionnels. Elle a dit qu’elle avait évité les situations de vulnérabilité dans les relations en raison de son expérience en ARM.

« En raison de la dévastation, émotionnelle et psychologique, de la secte, je n’ai pas réussi dans mes relations et à trouver un partenaire permanent, et j’en suis désolée », a-t-elle déclaré dans la série Apple TV +. « Je pense que c’est notre état naturel d’être connecté comme ça. »

· Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Recevez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, tout au long de la journée. · Inscrivez-vous à la newsletter AUJOURD’HUI!

Cependant, elle a renforcé le lien avec sa famille. Elle vit maintenant au Montana avec ses deux sœurs, Tina Close et Jessie Close, et leurs familles.

«Je suis ici à ce stade de ma vie après 45 ans d’expérience dans le métier d’actrice et je suis régulièrement rassurée par ma famille», a-t-elle déclaré. « Je suis rentré avec eux. »

«Pour moi, cela m’a ancré psychologiquement de manière très importante», a-t-elle ajouté.

En rapport:

Sa sœur Jessie, qui est également en vedette dans l’émission, a été diagnostiquée avec un trouble bipolaire I avec des tendances psychotiques à 50 ans, selon Close. Elle a été hospitalisée après avoir demandé de l’aide à Close parce qu’elle avait des pensées suicidaires persistantes.

Jessie a depuis pris des médicaments et dit qu’elle est «assez stable maintenant» et qu’elle n’a plus de pensées psychotiques.

« Ce n’est pas amusant d’avoir une voix dans la tête qui vous dit que vous devez vous suicider tout le temps », a-t-elle déclaré dans l’émission.

En rapport

Le fils de Jessie, Calen Pick, 38 ans, a reçu un diagnostic de schizophrénie à 18 ans, de sorte que les problèmes de santé mentale sont une partie récurrente de l’histoire de leur famille.

« Ce problème, si c’est dans notre famille, et si nous avons affaire à ce genre de douleur et ce genre de peur et ce genre de sentiment de honte, il y a des millions d’autres familles qui vivent la même chose », Glenn Close a dit. « Mon histoire est pleinement réalisée lorsque je suis avec ma famille. Les gens meurent sans connexion, c’est comme ça que nous sommes câblés. »