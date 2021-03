Glenn Close réagit au rôle de «  Hillbilly Elegy  » en recevant les noms d’Oscar et de Razzie

C’est une journée passionnante pour Glenn Close!

L’acteur de 73 ans vient de remporter une nomination aux Oscars pour l’actrice dans un rôle de soutien pour son film Netflix « Hillbilly Elegy », et elle a appelé à la 3ème heure de 45secondes.fr pour partager sa réaction.

Le film a certainement eu beaucoup de buzz depuis sa sortie l’automne dernier et il a trouvé un écho auprès de nombreux téléspectateurs. Cependant, les critiques ont été mitigées et la semaine dernière, le comité des Razzie Awards 2021 a annoncé que Close était nominé pour son pire prix d’actrice de soutien.

Close a reçu à la fois une nomination aux Oscars et une nomination aux Razzie pour son rôle de Mamaw dans « Hillbilly Elegy ».

Close prend tout dans la foulée et a un bon sens de l’humour pour recevoir des nominations aux Razzie et aux Oscars en quelques jours.

« Je suis tellement ravie parce que recevoir un Razzie et une nomination aux Oscars la même année, c’est plutôt cool. Être toujours dans la salle, que mon travail soit encore reconnu par mes pairs, c’est passionnant pour moi », a-t-elle déclaré.

Quand Craig Melvin, co-animateur de la 3e heure de 45secondes.fr, a demandé à la star pourquoi elle pensait que « Hillbilly Elegy » résonnait avec tant de gens, elle a eu une réponse assez perspicace.

«C’est une histoire très vraie et il s’agit d’une famille aux prises avec des cycles de pauvreté, d’abus (et) de toxicomanie, ce qui est certainement un problème auquel sont confrontés des milliers de personnes dans ce pays», a-t-elle déclaré. « Pour jouer une matriarche, une femme qui avait elle-même un passé difficile et qui savait que son petit-fils avait besoin de soutien pour qu’il puisse briser ces cycles pour lui-même, je pense que c’est ce qui a résonné chez les gens. »

Close a noté qu’une personne peut faire une différence dans la vie d’une personne et changer sa trajectoire.

« Mamaw (le personnage de Close dans le film) était quelqu’un comme ça et il y a beaucoup de Mamaw dans ce monde aux nombreuses couleurs. Souvent, ce sont les grands-mères à travers le monde qui maintiennent leur famille ensemble », dit-elle.

Il s’agit de la huitième nomination aux Oscars de Close, et elle a pris un moment pour revenir sur ce à quoi ressemblait sa première nomination dans les années 80.

«C’était tellement hors de mon domaine des possibilités, je me souviens avoir été stupéfaite», se souvient-elle.