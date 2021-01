Glenn Close pense que ce serait génial s’il n’obtient jamais un Oscar

À ce stade, l’industrie cinématographique (en particulier le secteur qui souhaite plaire à tout prix à des critiques spécialisés, a été chargée de créer dans la figure des récompenses oscar comme le symbole le plus élevé dans la carrière de quiconque consacre sa vie à la réalisation de films.

Mais il y en a d’autres, comme l’actrice vétéran Glenn Close, qui malgré les distinctions qu’ils ont reçues tout au long de leur carrière, n’ont aucun problème avec l’absence de ce prix sur leurs étagères.

L’édition la plus récente de « Acteurs sur acteurs« de Variété aurait organisé une conversation intéressante entre Fermer et le jeune acteur et comédien Pete Davidson, où l’actrice a abordé la question de ses nominations et du manque de victoires lors de la cérémonie: «Vaut-il mieux sortir en fauteuil roulant et obtenir le prix ‘Achievements of a Life’? Vous n’êtes pas obligé de prononcer un discours », dit-il. Fermer.

«C’est au-dessus de moi. Je ne sais pas quoi dire à ce sujet. Je dois juste continuer à faire ce qui est bien. Vous vous épanouissez avec votre travail, et c’est le processus pour moi. C’est ce qui nourrit mon âme, mais c’est vraiment sympa quand les autres l’aiment. »

Ce serait peut-être cool de ne jamais en avoir (Oscar). Cela ne me dérangerait pas qu’ils me prennent dans la chaise quand je suis vieux et que je bave et que j’ai une perruque grise pour couvrir ma tête chauve.

La dernière nomination de Fermer aux récompenses oscar aurait lieu en 2019, lorsqu’elle a concouru pour la catégorie « Meilleure actrice » dans la bande « La femme». D’autres nominations dans la même catégorie seraient attribuées grâce aux cassettes « Albert Nobbs« , »Liaisons dangereuses » et « Attraction fatale».

Fermer Elle a également été nominée pour « Meilleure actrice dans un second rôle » dans « Le naturel« , »Le grand frisson » et « Le monde selon Garp». Malgré les vives critiques auxquelles il a été confronté « Élégie Hillbilly», Le nouveau film réalisé par Ron Howard, on suppose que Fermer pourrait être nominée comme « Meilleure actrice dans un second rôle » dans le oscar de cette année.