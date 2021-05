Glenn Close a hâte de jouer à nouveau à Cruella de Vil

Tommee Tippee Closer To Nature Sucette Classique +18m Panda Cœur Violet Lot de 2

Tommee Tippee Closer To Nature Sucette Classique +18m Lot de 2 sont des sucettes adaptées aux bébés âgés de plus de 18mois. Ses + : Sucettes à collerette traditionnelle avec des dessins discrets, idéales pour les nouveau-nés et un usage quotidien. Forme orthodontique symétrique conçue pour favoriser le développement bucco-dentaire. La tétine réversible permet à bébé d'insérer correctement la sucette. La forme de la tétine de nos sucettes étant similaire à celle de la tétine de nos biberons, elle sera familière à bébé.