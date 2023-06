Glenda Jackson, actrice deux fois oscarisée, décède à 87 ans

Angel Cerda Chaise en croûte de cuir et acier chromé - Blanc - Size: 56x87x42cm

Ángel Cerdá est un groupe de tradition familiale avec plus de 125 ans d’histoire, sur 4 générations, dans le secteur du meuble. Chaise de table à manger rembourrée en simili cuir modèle 4025 Angel Cerdá S.L. Chaise de table à manger de design moderne recouverte de simili cuir blanc. Une chaise avant-gardiste et actuelle avec une élégante structure de pieds en acier chromé de 22 microns qui deviendra un incontournable de votre table à manger. Son dossier et son assise en mousse polyuréthane 25kg / m3 lui confèrent ce style unique, ainsi que le plus grand confort dont vous avez besoin dans votre vie de tous les jours. • STYLE: Cette chaise de table à manger blanche originale au design moderne apportera la touche différente et élégante que vous recherchez dans votre intérieur, fidèle aux dernières tendances de la décoration. • MULTIESTANCE: Polyvalente et multifonctionnelle, sa conception lui permet de s'intégrer dans tout type de salon, table à manger ou cuisine, devenant ainsi les protagonistes de la pièce. • QUALITÉ: Toutes nos chaises de table à manger sont fabriquées avec des matériaux de la plus haute qualité, garantissant un mobilier durable et fonctionnel. • DÉCORATION: Grâce à son design simple et son rembourrage moelleux en simili cuir blanc, vous obtiendrez la touche différente et distinctive que vous recherchez dans votre table à manger. • CONFORT: La taille de son assise et son rembourrage en mousse polyuréthane 25kg / m3 vous permettra d'avoir un maximum de confort, sans pour autant négliger la plus haute tendance.