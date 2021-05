Glee Star dit que le casting était «  très effrayé  » de signaler Lea Michele pour intimidation sur le plateau

Lors d’un podcast récent, Joie La star Heather Morris a affirmé que l’intimidation sur le plateau de Lea Michele aurait dû être stoppée sur-le-champ, mais « beaucoup de gens avaient très peur ». Parler sur Tout emblématique de Danny Pellegrino podcast, elle a expliqué comment elle et d’autres membres de la distribution qui étaient au courant de ce qui se passait auraient dû faire plus pour «intensifier» et y mettre un terme.

Il y a presque un an, l’ancienne co-star de Michele, Samantha Marie Ware, a publié un message sur Twitter qui a ouvert toute une boîte de vers que le chef de file de la série aurait probablement plutôt gardé scellé. Dans le message, elle a dit: « LMAO SOUVENEZ-VOUS QUAND VOUS AVEZ FAIT MON PREMIER TÉLÉVISON DONNÉ UN ENFER VIVANT?!?! CAUSE QUE JE N’OUBLIE JAMAIS. JE CROIS QUE VOUS AVEZ DIT À TOUT LE MONDE QUE SI TOU AVOIT L’OPPORTUNITÉ, VOUS » MERDEZ DANS MA PERRUQUE! « PARMI LES AUTRES MICROAGRESSIONS TRAUMATIQUES QUI M’ONT MIS EN QUESTION UNE CARRIÈRE À HOLLYWOOD. » Le message a conduit d’autres membres de la distribution à raconter des incidents ou au moins à suggérer qu’ils avaient connu des problèmes similaires.

Pendant le podcast, Heather Morris a déclaré: «Nous aurions absolument pu intervenir et aller voir les dirigeants de la Fox et dire ce que nous pensions de la situation, et personne ne l’a vraiment fait. […] Je pense que beaucoup de gens avaient très peur. Je sais, vraiment, je n’avais pas l’impression que c’était ma place. Et je ne sais pas pourquoi, parce que j’étais un membre de la distribution comme tout le monde, et nous méritons tous de nous sentir à l’aise sur un plateau. «

Au cours du podcast, Morris a également expliqué certaines des choses qu’elle avait précédemment dites. Lea Michele, en particulier en référence aux commentaires faits l’année dernière lorsqu’elle a déclaré que la star était « désagréable de travailler avec ». Ses commentaires à l’époque étaient censés être assez explicites sans entrer dans les détails spécifiques, mais certains voulaient qu’elle soit plus claire sur ce qui s’était passé entre eux. « Les gens étaient comme, c’est tellement énigmatique, pourquoi ne pas aller le dire? Je suis comme, les gars, elle est enceinte, et tout ce truc circule, et c’est vrai, et je ne le fais pas ‘ Je ne sais pas si nous avons peut-être été victimes d’intimidation et c’est une chose typique à faire pour les victimes, c’est de se blâmer. «

Les révélations ont conduit Michele à perdre un certain nombre de contrats de parrainage et de partenariat de haut niveau, y compris son accord avec HelloFresh, mais les retombées avaient d’autres connotations, notamment pour Naya Rivera. L’actrice, qui a joué Santana dans la série et est décédée dans un tragique accident de bateau l’année dernière, avait fait l’objet d’années de spéculation sur un « fued » entre elle et Michele, et était constamment traquée par des écrivains de potins à ce sujet. Sur ce point, Morris a ajouté « La plupart du temps, cependant, je suis triste qu’il y ait enfin une justification pour Naya Rivera … Ça craint qu’elle ne soit pas là pour ressentir cette justification elle-même. »

Beaucoup de gens diront que la vérité finira par éclater, et il semble que de bien des façons, mais toute l’histoire, similaire aux récentes révélations sur Joss Whedon, ne sert qu’à prouver une fois de plus que jusqu’à ce que les gens soient assez courageux pour parler à propos de ces incidents, ils peuvent causer beaucoup de dégâts dont le monde extérieur ne sait rien.

Sujets: Glee