Glee, Sherlock Holmes et plus de retraits de Netflix pour les deux dernières semaines de juin 2022

Netflix présente la liste des retraits pour le reste du mois de juin, avec quelques adieux douloureux pour le public comme la série complète Glee. Passez en revue tout ce que vous ne pouvez pas voir !

© Warner Bros./Télévision du 20e siècle/Universal PicturesGlee, Sherlock Holmes et plus de retraits de Netflix pour les deux dernières semaines de juin 2022.

le service de streaming Netflix traverse l’un des meilleurs moments de l’année, puisqu’actuellement deux contenus tels que choses étranges Oui Peaky Blinders dominent les principaux classements d’audience. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils sont satisfaits de ce qu’ils ont obtenu et ils continueront à déplacer les pièces avec plus de retraits de leur grand catalogue de contenu, peu importe à quel point les abonnés le regrettent.

Ce problème a été l’un des plus critiqués par les utilisateurs et c’est pourquoi une partie d’entre eux a décidé d’annuler leur abonnement, mais il est clair qu’avec la croissance de la concurrence et des droits de propriété, ils ne peuvent pas faire grand-chose non plus. Ci-dessous, nous vous apportons une liste de toutes les productions qui quitteront la plateforme dans les jours suivants, avec joie comme présenté. Découvrez les séries et films qui seront retirés fin juin 2022 !

+ Retraits Netflix pour les dernières semaines de juin 2022

19 JUIN

– Le bébé dans l’ascenseur | Film

20 JUIN

– Cimetière des animaux | Film

21 JUIN

– Faites attention à ce que vous souhaitez | Film

22 JUIN

– Rapide et furieux : Hobbs & Shaw | Film

23 JUIN

– Underworld : Guerres sanglantes | Film

26 JUIN

– Je suis Michel | Film

– Tournée Rire dans le noir 2018 | Film documentaire

– Papa est un casanova | Film

29 JUIN

– Tactiques effrayantes | Série

-Sherlock Holmes | Film

-Terminator:Genèse | Film

30 JUIN

– Joie | Série

-Jumanji | Film

– Sept âmes | Film

-Spécial 26 | Film

-Zoo | Série

