Glastonbury pourrait être fabriqué dans une version « plus petite », selon le fondateur | 45S

Une lumière au bout du tunnel? Selon Michael Eavis, le fondateur du Festival de Glastonbury, l’événement pourrait être présenté à une échelle «plus petite». et qu’elle devrait être évaluée pour être réalisée.

Cette nouvelle intervient après l’annonce officielle de l’annulation de l’événement cette année, en raison de la pandémie de covid-19 qui continue d’affecter gravement le monde et que le Royaume-Uni prend l’une des pires parties en augmentant les cas et avec l’apparition d’une nouvelle variante de la maladie beaucoup plus dangereuse que son prédécesseur.

Dans une récente interview avec LBC, Eavis a brouillé cette possibilité de célébrer – bien que tardivement – le 50e anniversaire de la création du festival.

«J’aimerais faire quelque chose en septembre. J’aimerais faire quelque chose de plus petit quelque part autour de la date anniversaire de notre début, c’était le 18 septembre 1970. Je voudrais envisager la possibilité de faire quelque chose à ce moment-là », a-t-il déclaré aux médias britanniques.

Lorsqu’on lui a demandé si l’éventuel événement de septembre ou celui de 2022 serait « le plus grand » jamais réalisé dans l’histoire de la série, Michael a répondu: « J’espère juste que c’est le meilleur que nous ayons jamais fait. »

Il y a quelques jours à peine, l’annulation du festival a été confirmée, ce qui correspondrait au fait que, pour la deuxième année consécutive, l’un des événements musicaux les plus importants du monde n’a pas lieu.

Il semble que la pandémie de covid-19 continuera de frapper l’industrie du divertissement pendant longtemps, nous ne pouvons donc que continuer à prendre soin de nous-mêmes pour empêcher que cela continue de s’étendre et pour mettre fin à ce cauchemar appelé pandémie.