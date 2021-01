Glastonbury 2021 est annulé pour la deuxième année consécutive en raison du covid-19 | 45S

Un scénario qui pourrait être vu venir. L’un des festivals les plus célèbres au monde, le festival de Glastonbury a de nouveau été annulé en raison de la pandémie de covid-19 qui continue d’affecter gravement l’industrie du divertissement dans le monde.

Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Michael Eavis, fondateur de l’événement, et Emily Eavis ont donné plus de détails et informé les participants de cette situation difficile qu’ils traversent et qu’ils ont prise pour assurer la sécurité de tous.

C’est avec grand regret que nous devons annoncer que le festival de Glastonbury de cette année n’aura pas lieu et que ce sera une autre année de jachère obligatoire pour nous. Malgré nos efforts pour déplacer le Ciel et la Terre, il est devenu clair que nous ne pourrons tout simplement pas organiser le Festival cette année. Nous sommes désolés de vous décevoir tous », lit une partie du message.

«Tout comme l’année dernière, nous aimerions offrir à tous ceux qui ont obtenu un billet en octobre 2019 la possibilité de reporter leur dépôt de 50 € à l’année prochaine et de garantir la possibilité d’acheter un billet pour Glastonbury 2022. Nous sommes très reconnaissants pour la foi et la confiance placées en nous par ceux d’entre vous qui ont des dépôts, et nous sommes convaincus que nous pouvons offrir quelque chose de vraiment spécial pour nous tous en 2022 », disent-ils.

Pour plus d’informations, vous pouvez visiter le site Web de l’événement afin de connaître les politiques de retour et / ou de conservation du billet pour une prochaine édition, lorsque tout se calme.

Le Royaume-Uni est l’un des pays les plus touchés par la pandémie, après la découverte d’une nouvelle souche qui a entraîné une augmentation exponentielle des cas. Nombreuses sont les mesures que le gouvernement britannique a ordonnées, telles que la fermeture des frontières et un confinement qui est toujours en vigueur comme dans certaines régions d’Europe.

Malheureusement, c’est un scénario que nous continuerons à voir et c’est le travail de tous de l’empêcher afin que nous puissions revenir à la normale le plus rapidement possible.