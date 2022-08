« Glass Onion »: Un mystère à couteaux tirés : date de sortie

La suite tant attendue du film réalisé par Ryan Johnson »Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés » Il a déjà une date de sortie. L’histoire mystérieuse de Netflix Sorti en 2019, il poursuivra son histoire et sera disponible dans le catalogue de la plateforme de streaming et dans certaines salles sélectionnées le 23 décembre. La suite suivra un magnat de la technologie nommé Miles Bron (Edouard Norton), qui accueille ses amis proches sur une île grecque.

Cependant, tout commence à s’effondrer lorsque quelqu’un meurt sur l’île de causes inconnues, alors le détective Benoit Blanc, incarné à nouveau par Daniel Craig, devra intervenir pour résoudre le mystère. »Glass Onion » a aussi la participation de Janelle Monae, kathryn hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Clin, Kate Hudson Oui dave baptiste.

Le réalisateur Rian Johnson dirigera le film et il a partagé le processus de casting pour la suite. « Vous essayez d’inviter des personnes que vous aimez. Mais la réalité est que vous ne savez jamais. En fin de compte, vous essayez simplement d’obtenir les meilleurs acteurs pour chaque rôle, les acteurs qui conviennent le mieux à chaque rôle individuel. Alors vous aussi, vous lancez les dés et retenez votre souffle. Heureusement, nous avions un groupe qui correspondait vraiment à la facture.

Bautista semblait être d’accord avec les décisions de casting de Johnson, affirmant en 2021 que « Glass Onion » regorge de nouveaux personnages et de performances qui exciteront les fans du premier film. « Je pense vraiment que le film va être aussi bon, sinon meilleur, que le premier », a-t-il dit, expliquant que c’est parce que « les personnages sont tellement plus colorés. Je pense que les gens vont vraiment s’y intéresser en eux. »

» Glass Onion » a commencé le tournage à l’été 2021, confirmant son début avec une photo partagée par Johnson lui-même. Netflix a acheté les droits de deux suites distinctes de « Knives Out » pour 450 millions de dollars en mars 2021 après que le premier film ait suscité des éloges critiques et commerciaux, gagnant 311 millions de dollars.

»Glass Onion: A Knives Out Mystery » arrive sur Netflix le 23 décembre. »Knives Out », ou »Between Navajas y Secretos » par son nom en Amérique latine, est actuellement disponible à la location à Amazon Prime Vidéo et sur Netflix.