Glass Onion: A Knives Out Mystery sera présenté en première au BFI London Film Festival

Couteaux sortis a été un succès retentissant en 2019, récoltant 311 millions de dollars sur un budget de 40 millions de dollars. Un scénario serré du réalisateur Rian Johnson et un casting de stars ont attiré des foules énormes dans les salles, et le mystère du meurtre a reçu une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original. Une suite était inévitable, et Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés devrait enfin être présenté en première en Europe au BFI London Film Festival le dimanche 16 octobre, selon les rapports de Date limite.

Encore une fois, Verre Oignon verra un casting rempli de A-list, bien que le seul personnage de retour soit Daniel Craig. Jessica Henwick, Ethan Hawke, Kathryn Hahn, Edward Norton, Dave Bautista, Madelyn Cline, Kate Hudson, Janelle Monáe et Leslie Odom Jr rejoindront Craig dans la suite. Il a été annoncé en mars de l’année dernière que Netflix et Couteaux sortis a conclu un accord pour que deux suites aillent directement au service de streaming.

Rian Johnson sera présent pour les débuts européens, aux côtés de Craig, Norton, Monáe, Odom Jr., Hudson et Cline. On dit que le film suivra le détective Benoit Blanc de Craig alors qu’il se rend en Grèce pour percer un tout nouveau mystère. Aucune autre information concernant l’intrigue du film n’a été publiée. Deadline a reçu une citation de Rian Johnson disant: « Je suis ravi d’être de retour au LFF avec Verre Oignon, et c’est un honneur de clôturer le festival. Un vrai polar appartient vraiment à Londres, donc on a un peu l’impression de rentrer à la maison !

Les fans espèrent une suite à la hauteur de son prédécesseur, un excellent mystère de meurtre avec de magnifiques rebondissements en cours de route. Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés n’a pas de date de sortie officielle mais devrait arriver sur Netflix plus tard cette année.





Daniel Craig croit Verre Oignon Pourrait être mieux que Knives Out

Porte des Lions

Un excellent mystère est difficile à reproduire, mais Rian Johnson veut rendre les choses très différentes lors de sa deuxième remise des gaz avec la franchise. Bien que nous ne sachions pas grand-chose sur l’intrigue, un lieu éloigné et une distribution entièrement nouvelle devraient bouleverser les choses d’une manière à laquelle le public ne s’attendait pas. Au cours d’une interview avec Empire, Craig a discuté Verre Oignon et le potentiel de surpasser son prédécesseur, Couteaux sortis.

« J’ai tellement de chance d’avoir Rian [Johnson] dans ma vie. C’est un si grand écrivain. Ce script est arrivé et je me suis littéralement dit : ‘Tu te moques de moi ?’ Je ne pouvais pas croire qu’il voulait que je le joue. J’allais, ‘Ça dit l’accent du Sud, tu es allé ici. Vraiment?’ et il est comme, ‘Ouais?’ Nous venons de terminer le deuxième, il y a littéralement des semaines. Ils viennent de terminer en Serbie. Oserais-je dire que c’est mieux ? Nous verrons. Je ne veux pas tenter le destin. C’est différent, et c’est ce qui est incroyable. C’est encore un mystère Benoit Blanc, mais c’est très différent. Je suis très excité à ce sujet. »

Les fans attendent avec impatience un retour sur grand écran pour Benoit Blanc, et pour l’instant, le public doit attendre une date de sortie officielle pour la suite du polar.