Glass Onion: A Knives out Mystery: Rian Johnson affirme que le dernier polar est conçu pour le théâtre

Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés semble avoir tout ce qui a fait l’original Couteaux sortis un grand roman policier : un casting étoilé, le détective sudiste Benoit Blanc, et un mystère avec des couches sur des couches à démêler. Malheureusement, selon le réalisateur Rian Johnsonla suite à venir manque peut-être d’un élément clé qui a rendu le premier film si génial.





À couteaux tirés était sorti en salles en 2019, rapportant 311 millions de dollars sur un budget de 40 millions de dollars. Ce fut l’un des plus grands succès de l’année, ce qui a conduit Netflix à acquérir les droits des futures suites pour un prix élevé de 450 millions de dollars. Maintenant, l’opportunité du grand écran pour Verre Oignon est dans les airs, alors que le film se dirige vers Netflix le 23 décembre de cette année. Bien sûr, il y a la possibilité d’un déploiement sur grand écran avant la première de Netflix, ou du moins dans des salles limitées. Cependant, Johnson dit au Washington Post qu’il n’est pas sûr de Verre Oignon arriver au cinéma, même si c’est ainsi qu’il voulait que le film soit vu.

« Ce film, avant tout, est conçu pour être un bon moment avec une grande foule de gens dans une salle. Je veux que le plus de gens possible voient le film dans les salles. Cela dit, je sais que beaucoup de gens ont découvert « Knives Out » avec leurs familles à la maison une fois qu’il était en streaming. Mais ce film est tellement conçu pour être vu avec une foule dans un théâtre. C’est moins comme « Top Gun » où il s’agit de la grande expérience de l’écran et du son, et il s’agit plus d’être entouré de gens qui vont s’amuser autant que vous. Mon objectif est, espérons-le, que ce soit ainsi si vous voulez le voir dans un théâtre, vous le pouvez. Mais nous sommes toujours TBA.

Johnson reconnaît l’évolution du paysage de l’industrie

T-Street / Netflix

Le paysage de l’industrie du divertissement a changé à jamais après la pandémie, car les cinémas ont fermé et les films sont passés directement en streaming. Bien que le cinéma commence à voir une résurgence après la longue interruption, Rian Johnson reconnaît que la façon dont les films sortent peut avoir changé pour toujours. Lors de son entretien avec le Washington Post, le cinéaste dit se rappeler que si un film est bon, les gens trouveront un moyen de le regarder.

« En tant que forme d’autodéfense, j’ai la sérénité que si vous faites un bon film, vous le sortez et les gens le trouveront. En fin de compte, il vous suffit d’atteindre un lieu de zen car tout change si vite. »

Heureusement pour Johnson, les premières critiques de Verre Oignon sont arrivés, et ils louent le film, certains disant qu’il a peut-être dépassé l’original. 45secondes.fr appelle le film une « suite hilarante et passionnante » et dit que le résultat est « une suite plus astucieuse, plus sinueuse et plus tumultueuse qui dépasse les attentes et excitera sûrement les fans de l’original ». Les fans peuvent espérer une sortie nationale de Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés dans les salles ou regardez-le quand il arrivera sur Netflix le 23 décembre.