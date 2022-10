Glass Onion: A Knives Out Mystery dévoile un nouveau teaser et des dates de sortie en salle

Couteaux sortis a été un énorme succès à son arrivée dans les salles en 2019. Le polar, réalisé et écrit par Rian Johnson, a été félicité pour sa narration complexe et sa distribution magnifique, recevant une nomination aux Oscars pour le meilleur scénario original. De plus, le film a fait sensation au box-office, rapportant 311 millions de dollars dans le monde contre un budget de 40 millions de dollars. Netflix saisirait les droits de deux suites supplémentaires pour un prix élevé de 400 millions de dollars, laissant la possibilité d’une sortie en salles dans les airs. Cependant, dans une tournure que seul Johnson pouvait trouver, Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés sortira désormais en salles pendant une semaine.





L’officiel Verre Oignon Twitter compte a publié une toute nouvelle bande-annonce, encourageant le public à commander ses billets pour cet événement exclusif. La sortie, surnommée un « événement en avant-première », donnera au public sa première chance de voir Daniel Craig revenir en tant que détective Benoit Blanc aux côtés d’un autre casting fantastique. Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, Ethan Hawke, Kathryn Hahn, Janelle Monáe et Leslie Odom Jr. ne sont que quelques noms présentés dans Verre Oignon, et les fans en sauront bientôt plus sur leurs personnages. La bande-annonce est à découvrir ci-dessous.

La suite tant attendue du hit de 2019 verra Blanc se rendre en Grèce, participer à la soirée mystère du meurtre de Norton, qui ne manquera pas de mal tourner. Le film a d’abord été projeté au Festival international du film de Toronto, où 45secondes.fr a appelé Verre Oignon une « suite plus astucieuse, plus sinueuse et plus tumultueuse qui dépasse les attentes et excitera sûrement les fans de l’original ».





Quand est-ce que Verre Oignon Arrive en salles ?

Verre Oignon présente une grande opportunité aux cinémas, et pour la première fois, les trois grandes chaînes de cinéma sortiront un titre Netflix. La date limite a annoncé la nouvelle, indiquant que 600 cinémas aux États-Unis et au Canada recevront la diffusion en avant-première. Verre Oignon jouera pendant une semaine, du 23 au 29 novembre. Après avoir terminé sa tournée théâtrale avec AMC, Regal et Cinemark, Verre Oignon fera ses débuts dans le monde entier sur Netflix le 23 décembre.

Le réalisateur Rian Johnson a partagé une déclaration concernant les nouvelles et son enthousiasme pour la première dans les salles. « Je suis ravi que Netflix ait travaillé avec AMC, Regal et Cinemark pour obtenir Verre Oignon en salles pour cet avant-goût unique en son genre. Ces films sont faits pour ravir le public, et j’ai hâte de ressentir l’énergie de la foule alors qu’ils vivent Verre Oignon. Entre cela et la sortie sur Netflix en décembre, je suis ravi que le public du monde entier puisse apprécier le film ! »

Johnson a précédemment exprimé son espoir de voir Verre Oignon dans les salles, et il semble que le réalisateur exauce son souhait, ne serait-ce que pour une semaine. Ainsi, les fans peuvent essayer de résoudre le puzzle quand Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés arrive dans les salles le 23 novembre ou sur Netflix le 23 décembre.