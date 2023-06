« Glamorous » aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

House Nordic Lot de 2 chaises en velours et m tal vert for t

Il vous faut des chaises, mais vous n'arrivez pas vous fixer sur un mod le ? On peut le comprendre, tant il existe de formes, de mati res et de couleurs diff rentes. Que dites-vous de ce lot de 2 chaises en velours et m tal Memphis con u par House Nordic ?Ces chaises mesurent 86,5 x 55 x 60 cm. Elles se composent d'une assise et d'un dossier en velours lisse, puis de 4 pieds obliques en m tal noir. L'assise est propos e en 2 coloris : vert for t et gris. En choisissant le mod le gris, un coloris sobre, vous tes s r que ces chaises s'accorderont facilement vos meubles et la d co d j en place. Le coloris vert for t, quant lui, apportera une touche chic et un peu glamour votre am nagement int rieur. Ajouter de subtiles touches de couleur comme ceci dans sa pi ce de vie est tr s tendance.Ces chaises apporteront une touche d' l gance une table repas rustique. Elles se marieront bien aussi une table moderne en bois noir ou en m tal. Elles pourront galement tre install es c t salon, pour une ambiance boudoir cosy. On les imagine bien aussi dans une chambre ou un bureau, pour tre install confortablement pour travailler ou devant votre coiffeuse.