Gladiator obtient une suite après 24 ans – sans Russell Crowe !

Pour les grands Hollywood-Films qui ont frappé à la fois le box-office et le oscars réussissent, les producteurs de films pensent généralement rapidement à une suite. Parfois, cela prend un peu plus de temps, comme par exemple Top Gun : Maverickoù il y a 36 ans entre l’original et la suite de l’année dernière.

Ce sera probablement aussi long dans le cas de gladiateur pas duré, mais probablement « seulement » 24 ans. Malgré son succès (dont cinq Oscars, dont celui du meilleur film), très peu s’attendaient à ce que le film obtienne une suite.

Après tout, l’épopée historique, publiée en 2000, raconte non seulement une histoire terminée, mais – spoilers ! – celui de Russel Crowe joué Maximus meurt à la fin.

Le réalisateur Ridley Scott ne pense pas à la retraite !

Maintenant c’est officiel : Paramount Pictures a annoncé la sortie en salles aux États-Unis du film, initialement intitulé « Gladiator 2 », pour le 24 novembre 2024. Dirigera comme avec la première partie Ridley Scott. La légende Hollyood a, entre autres, dans des classiques comme coureur de lame, extraterrestre ou dans un passé récent Le Martien dirigée. L’homme de 85 ans est toujours occupé dans l’entreprise et a eu les films pour la dernière fois en 2021 Le dernier duel et Maison Gucci porté au cinéma.

Dans le dernier film de Scott Napoléonqui sortira cette année, joue Joaquín Phoenix Napoléon Bonaparte. Phoenix avait joué l’empereur maléfique Commodus dans « Gladiator » et avait été nominé pour un Oscar.

L’intrigue de Gladiator 2 est toujours top secrète

Mais de quoi devrait parler Gladiator 2 ? Tout ce que l’on sait à ce jour, c’est que Paul Mescal jouer le premier rôle. Il incarnera Lucius, le neveu de Commode qui était enfant dans le premier film.

Avec son rôle principal dans la suite de « Gladiator » et sa nomination actuelle aux Oscars pour le drame après-soleil (en Allemagne à partir du 17.3. mubi à diffuser), Mescal, 27 ans, est l’une des étoiles montantes d’Hollywood.

Nous ne pouvons que spéculer à ce stade sur la question de savoir si Lucius lui-même poursuivra une carrière de gladiateur et comment la suite sera liée au premier film. Le scénario du film a été écrit par David Scarpaqui a écrit Napoléon et tout l’argent du monde pour Ridley Scott.