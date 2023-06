Gladiator 2 Set Accident laisse plusieurs membres d’équipage hospitalisés

Une cascade sur le tournage de la suite à gros budget Gladiateur 2 ne s’est pas déroulé comme prévu, entraînant une multitude de membres d’équipage blessés. Par Variété, il y a eu un accident sur le plateau le 7 juin qui s’est produit lors du tournage d’une séquence de cascades d’action. Bien que l’on ne sache pas exactement ce qui s’est passé, le résultat rapporté est que six personnes ont été atteintes de brûlures et quatre sont restées hospitalisées. Aucun acteur n’a été blessé. Un porte-parole de Paramount a confirmé que l’accident s’était produit tout en annonçant la bonne nouvelle que les blessures ne mettaient pas la vie en danger.





« Lors du tournage d’une séquence de cascades planifiée sur le plateau de Gladiateur suite, un accident s’est produit au cours duquel plusieurs membres d’équipage ont subi des blessures ne mettant pas leur vie en danger », a déclaré le porte-parole. « Les équipes de sécurité et de services médicaux complets sur place ont pu agir rapidement afin que les personnes touchées reçoivent immédiatement les soins nécessaires. Ils sont tous dans un état stable et continuent de recevoir des soins. »

La déclaration a poursuivi: « Le bien-être des acteurs et de l’équipe est de la plus haute importance pour nous, et nous avons mis en place des procédures strictes de santé et de sécurité sur toutes nos productions. Nous continuerons à surveiller la situation et à prendre toutes les précautions nécessaires alors que nous reprendre la production.





Gladiator obtient une suite

Ridley Scott est de retour dans le fauteuil du réalisateur pour Gladiateur 2, sur un scénario écrit par David Scarpa. Le film met en vedette Paul Mescal dans le rôle de Lucius, le neveu de Commodus (Joaquin Phoenix) du film original. Connie Nielsen, Derek Jacobi, Djimon Hounsou, Denzel Washington, Joseph Quinn, May Calamawy et Pedro Pascal jouent également dans le film.

L’original Gladiateur mettait en vedette Phoenix, Nielsen, Jacobi, Hounsou et Russell Crowe. Il a été un énorme succès lors de sa sortie en 2000, rapportant plus de 503 millions de dollars au box-office. Gladiateur a également été largement acclamé par la critique et a remporté cinq Oscars, dont celui du meilleur film et celui du meilleur acteur pour Crowe. Compte tenu des distinctions, cela a peut-être été une question de temps avant qu’une suite ne soit faite, même si elle survient près de 25 ans après la sortie du film original.

« Je veux dire, écoutez, la seule chose que je ressens vraiment à ce sujet est un peu jaloux, vous savez? Parce que j’étais un homme beaucoup plus jeune, évidemment, et ce fut une expérience énorme dans ma vie », a déclaré Crowe à Collider à propos de Gladiateur 2. « C’est quelque chose qui a changé ma vie, vraiment. Cela a changé la façon dont les gens me percevaient et ce que je fais dans la vie, et, vous savez, j’ai eu beaucoup de chance d’être impliqué dans de nombreux grands films, mais les jambes là-dessus les films sont incroyables… vous n’obtenez pas toujours ce genre de longévité avec chaque film que vous faites, donc, il occupe évidemment une place spéciale dans mon cœur. »

Peut-être que les nouveaux membres de la distribution vivront une expérience similaire lorsque Gladiateur 2 est sorti l’année prochaine, si le film a un succès similaire à l’original. Gladiateur 2 sortira en salles le 22 novembre 2024.