Gladiator 2 : La suite épique du film de Ridley Scott annonce une date de sortie pour novembre 2024

Le tant attendu Gladiateur 2 est la suite de de Ridley Scott film épique, et il est enfin en route, avec une date de sortie fixée au 22 novembre 2024. Deadline rapporte que Paul Mescal, dont la performance en petits groupes dans Après-soleil fait de lui un nom familier, dirigera le film.





Le film est en développement depuis un certain temps, avec la première ébauche du scénario livrée en novembre dernier. Depuis lors, Scott recherche l’acteur le plus approprié pour diriger le film, compte tenu de nombreux noms bien connus tels que Richard Madden, Timothée Chalamet, Miles Teller et Austin Butler. Cependant, à la fin, c’est Mescal qui est devenu le premier choix de Scott.

FILM VIDÉO DU JOUR

Une fois de plus, Scott dirigera la suite, David Scarpa écrivant le scénario. Janty Yates et Arthur Max, qui faisaient tous deux partie du film original, seront de retour respectivement en tant que concepteur de costumes et concepteur de production. Scott agira également en tant que producteur, aux côtés de Michael Pruss, Doug Wick et Lucy Fisher.

Nous avons déjà appris que le film devrait sortir fin 2024, et il y a également confirmation que le tournage commencera en mars de cette année. L’excitation pour le film gronde parmi les fans depuis la sortie du film original, considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs films d’action modernes de tous les temps. Malgré le fait que la date de sortie est encore loin, le buzz autour du film continue de croître, les fans comptant avec impatience les jours jusqu’à sa sortie.





Mescal rejoint le casting en tant que Lucius

A24

Plutôt que de remplacer Maximus de Russell Crowe, Mescal incarnera un personnage différent. Dans la suite, il jouera le rôle de Lucius, fils de Lucilla (jouée par Connie Nielsen), et le neveu de Commodus de Joaquin Phoenix, le fils du leader romain Marcus Aurelius. Comme le montre le film original, Maximus a sauvé Lucius et sa mère tout en vengeant sa propre famille, une influence durable sur le garçon.

Mescal a reçu sa première nomination aux Oscars pour sa performance dans Après-soleil et a également remporté une nomination aux Primetime Emmy Awards pour la série Personnes normales. Il a également figuré l’an dernier dans Les créatures de Dieudont la première a eu lieu au Festival de Cannes.

À la suite du casting de Mescal en tant que chef de file et du retour de membres clés de l’équipe du film original, cette suite a tout pour être une expérience passionnante et épique.