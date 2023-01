Gladiator 2 est un fait et a confirmé son protagoniste

in

La suite du film dirigé par Russell Crowe a trouvé l’acteur qui rejoindra le film de Ridley Scott.

© IMDbGladiateur.

Il a fallu plus de deux décennies Ridley Scott pour lancer un projet prometteur depuis un certain temps : la suite de Gladiateur. Le film sorti en l’an 2000 a remporté la statuette du meilleur film de Les Oscars et a transformé son protagoniste en une méga star, Russel Crowe. Désormais, ce sera au tour de cet acteur de passer le relais à un nouvel interprète, qui fait sensation depuis longtemps.

le deuxième film de Gladiateur a déjà été écrit par David Scarpa mais ce n’est que dans les instances de pré-production. Dans ce contexte, depuis Date limite a confirmé que l’acteur choisi par Ridley Scott négocie son contrat bien que des portails tels que La variété Ils tiennent déjà pour acquis que ce sera la nouvelle figure à voir dans l’arène de la Colisée romain. Il est à noter qu’on ne sait pas encore si nous verrons un camée de Crowe dans la fabrication.

Le nouveau protagoniste de Gladiateur sera Paul Mescalque nous avons rencontré à personnes normales et qu’en 2022 ébloui par après-soleilun film qui pourrait lui valoir une nomination pour oscar. Cette fois, ce ne sera pas pour faire un prequel ou un redémarreralors ceux qui craignaient qu’il y ait un nouveau Maxime au cinéma, ils peuvent dormir tranquilles. Le nouveau film sera une suite directe qui reprendra certains des personnages que nous avons vus en 2000.

Mescal sera chargé de donner vie à Lucius, le fils de Lucilla (Connie Nielsen)qui était aussi le neveu de Commode (Joaquin Phoenix). Comme nous le savons bien, dans le premier film, lui et sa mère ont été sauvés par Maxime juste avant de mourir et de mettre fin à l’antagoniste de cette histoire. L’apparence de Maxime Elle est restée gravée à jamais dans la mémoire de cet enfant qui a maintenant grandi.

+What Aftersun is about, le récent projet de Paul Mescal

Comme nous l’avons dit, les prochains oscars March a pu compter sur la brillante participation de Paul Mescalqui serait nominé pour son travail sur après-soleil. Le film, qui vient de sortir MUBI, montre un père séparé et sa fille de 11 ans en vacances en Turquie. Tout est raconté à travers la mémoire de la jeune fille, qui longtemps après se souvient de ce que c’était que de partager ce voyage avec un père qui vivait dans un autre pays et qu’elle ne voyait pas si souvent.

