Glacier en voie de disparition: après l’avoir étudié pendant 14 ans, un glacier péruvien pourrait bientôt atteindre le point de non-retour

Les environnements de haute montagne en Amérique du Sud, qui dans de nombreux endroits englobent des sommets atteignant 6500 mètres ou plus d’altitude, abritent certains des glaciers les plus spectaculaires de notre planète. Mes recherches sur un glacier en particulier montrent à quel point ces environnements sont en danger.

Ces dernières années, mes collègues et moi avons étudié le sort d’un site dans les hautes Andes du Pérou. Nous travaillons dans un endroit du sud du Pérou qui abrite ce qui était autrefois la plus grande calotte glaciaire tropicale du monde, appelée Quelccaya. Cette calotte glaciaire couvre une superficie de la taille de plus de 9 000 terrains de football drapant tout un plateau de haute altitude dans de la glace épaisse.

Pour mieux comprendre comment le changement climatique affecte ce site, mon collègue Doug Hardy de l’Université du Massachusetts et moi-même avons installé une station météorologique automatisée sur le sommet à 5680 mètres en 2004.

Notre analyse du climat, ainsi que les données de télédétection analysées par mon ancien doctorat péruvien. étudiant Christian Yarleque, démontre clairement que la calotte glaciaire s’est rétrécie rapidement au cours des dernières décennies. Et en une étude récente, nous avons pu montrer que nous perdrons bientôt cette calotte glaciaire à moins de réduire considérablement nos émissions mondiales de gaz à effet de serre au cours des 30 prochaines années.

Malheureusement Quelccaya n’est pas un cas unique, car le changement climatique transformer les environnements de haute montagne dans les Andes du Venezuela au nord au Chili au sud. Comme le montre notre travail au Pérou, ces changements auront des effets profonds localement, avec des répercussions potentielles loin des sites glaciaires.

De nombreuses demandes sur l’eau des glaciers

En tant que climatologue spécialisé dans la compréhension de l’influence du changement climatique sur les glaciers andins, Je suis témoin de ce processus depuis près de trois décennies, depuis que j’ai commencé à travailler dans les Andes au début des années 1990. Les glaciers à bien des égards sont idéaux pour étudier le changement climatique, car ils permettent aux gens de visualiser les changements dans notre environnement. Changements dans l’étendue du glacier, qui peuvent être observés dans de nombreux endroits dans le monde, peut être interprétée comme une réponse directe aux changements climatiques.

Mais ces glaciers ne présentent pas seulement un intérêt scientifique pour des gens comme moi, car ils constituent la base fondamentale des moyens de subsistance des personnes qui vivent à proximité de ces montagnes. Les glaciers fonctionnent essentiellement comme des réservoirs d’eau géants et libèrent continuellement de l’eau par fusion. Les personnes vivant en aval l’utilisent pour l’eau potable et l’assainissement, pour irriguer leurs champs et pour entretenir de vastes zones humides et pâturages où leurs lamas et alpagas peuvent paître.

La même eau est également utilisée par les sociétés hydroélectriques pour produire de l’électricité, à des fins minières et pour projets d’irrigation à grande échelle où les cultures sont cultivées pour l’exportation. Par conséquent, il existe de nombreux intérêts concurrents qui dépendent de cette eau de fonte des glaciers et la pression sur cette ressource en eau est encore exacerbée par un demande en croissance rapide en raison de la croissance démographique et des économies en expansion. En effet, à certains endroits des Andes conflits sur l’attribution de l’eau et qui contrôle, réglemente et détermine l’accès à l’eau mijote depuis un certain temps, soulignant la nécessité d’une gouvernance adéquate de l’eau.

Avec le recul rapide des glaciers auquel nous assistons actuellement, la glace qui garantissait autrefois un débit de base constant dans les rivières commence à rétrécir à une taille telle qu’elle ne peut plus fournir ce service environnemental dans de nombreux endroits. C’est un problème surtout pendant la saison sèche qui peut durer jusqu’à six mois dans les Andes du sud du Pérou et de la Bolivie et lorsque les précipitations ont tendance à être complètement absentes. Pendant ce temps, l’eau de fonte des glaciers est souvent la seule source d’eau pour les populations vivant à proximité des glaciers.

S’adapter à la fusion

Les habitants locaux sont bien conscients des changements rapides qui se produisent dans leur environnement et ils prennent note du fait que les glaciers rétrécissent. Cependant, ils ne voient pas toujours ces changements dans le contexte du changement climatique mondial, mais peuvent plutôt les interpréter dans un cadre plus spirituel et religieux.

Pour de nombreux habitants locaux, les montagnes sont sacrées et considérées comme le foyer des dieux et ils peuvent voir les changements dans ces environnements de montagne comme un menace pour leurs moyens d’existence locaux. Dans certains cas, la retraite des glaciers a également été imputée aux étrangers, qui escaladent des montagnes à des fins touristiques ou scientifiques.

Pour ceux d’entre nous qui vivent dans les pays industrialisés de l’hémisphère nord, le retrait des glaciers dans les Andes peut sembler un problème lointain, mais nous voyons bien sûr la même chose. changements de la taille des glaciers dans les Alpes, les montagnes Rocheuses et toutes les autres chaînes de montagnes du monde. La fonte des glaces finit toutes dans l’océan mondial, où elle contribue à l’élévation du niveau de la mer. En outre, la perte de leurs moyens de subsistance dans une partie éloignée de la planète n’est pas sans répercussions mondiales, car cela entraînera un flux accru de migrants et de réfugiés environnementaux.

Le changement climatique est un processus lent, mais il comporte beaucoup d’élan intégré, ce qui rend impossible d’empêcher les changements de se produire sur de courtes périodes. Le monde s’est déjà engagé à quelques impacts climatiques cela se produira dans le futur, quelles que soient nos futures émissions de gaz à effet de serre, car ces gaz restent dans l’atmosphère pendant des décennies ou des siècles. L’adaptation aux impacts du changement climatique est donc d’une importance fondamentale.

Dans les Andes, une telle adaptation peut prendre différentes formes mais peut inclure une nombre de techniques d’économie d’eau. Cela peut inclure l’amélioration des structures d’irrigation inefficaces, qui entraînent des pertes d’eau substantielles, le passage à des cultures plus résilientes et l’introduction de techniques de collecte de l’eau plus efficaces. D’autres étapes pourraient consister à rechercher d’autres sources d’eau telles que les eaux souterraines, à construire des usines de traitement de l’eau pour améliorer la qualité de l’eau ou, dans certains cas, à construire des barrages et des réservoirs. Les efforts nationaux et internationaux sont en cours pour poursuivre certaines de ces stratégies.

Il est tout aussi important, je crois, de s’assurer que les institutions locales sont impliquées dès le départ dans la planification de l’adaptation dans une approche participative. En intégrant les valeurs, les perceptions et les traditions locales, l’acceptation locale et la durabilité de ces projets seront grandement améliorées.

Mathias Vuille, Professeur de sciences atmosphériques et environnementales, Université d’Albany, Université d’État de New York

