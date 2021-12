GKIDS sort un casting anglais pour Belle

Les fans nord-américains de Mamoru Hosoda attendaient avec impatience la sortie en salles de son prochain film, Belle. Il s’avère qu’ils pourront avoir des options linguistiques, car GKIDS vient d’annoncer le casting doublé en anglais du film. L’annonce est également accompagnée d’une toute nouvelle bande-annonce taquinant le casting et montrant des morceaux de leurs performances.

Le film présentera Kylie McNeill en tant que protagoniste Suzu et son avatar Belle. Manny Jacinto (The Good Place, Bates Motel) incarnera l’ami d’enfance de Suzu, Shinobu Hisatake. Chance Crawford (Blood & Oil, The Boys) incarnera le rebelle Justin. Le film présentera également Paul Castro Jr comme le tristement célèbre Dragon, la « Bête » de l’histoire. Le film mettra également en vedette d’autres comédiens vétérans tels que Jessica DiCicco (Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, Adventure Time), Barbara Goodson (Mighty Morphin Power Rangers, Fraggle Rock) et Wendee Lee (Robotech, Outlaw Star). Des voix supplémentaires seront fournies par Tom Bromhead, Tiana Cmacho, John Bentley, SungWon Cho, Larissa Gallagher, Courtney Chu, Heather Gonzalez, Anjali Kunapaneni, Xanthe Hynh, Kyle McCarley, Zeno Robinson, Julie Nathanson, LilyPichu, Michael Sinterniklaas, Stephanie Sheh, Rachel Slotky et Laura Stahl.

GKIDS et NYAV Post ont tous deux produit la version en anglais. Rien que de la bande-annonce, nous avons déjà la confirmation d’un sujet brûlant dans l’industrie du doublage d’anime. Ce sujet est de savoir si les chansons doivent être doublées ou non ainsi que les dialogues. Certains fans sont tous d’accord, d’autres non. L’équipe derrière Belle semble avoir pris la décision de doubler les chansons, mais à en juger par ce que nous pouvons entendre dans la bande-annonce, il semble que Kylie McNeill était prête à relever le défi. Les sceptiques pourraient également être soulagés de savoir qu’il a été supervisé par les compositeurs de la bande originale Taisei Iwasaki et Ludvig Forssell, ainsi que par le superviseur musical du film, Takayuki Chiyo.

GKIDS décrit le synopsis du film sur son propre site Web.

Suzu est une lycéenne timide et ordinaire qui vit dans un village rural. Pendant des années, elle n’a été que l’ombre d’elle-même. Mais lorsqu’elle entre dans « U », un monde virtuel massif, elle s’échappe dans son personnage en ligne en tant que Belle, une chanteuse magnifique et mondialement aimée. Un jour, son concert est interrompu par une créature monstrueuse poursuivie par des justiciers. Alors que leur chasse s’intensifie, Suzu se lance dans une quête émouvante et épique pour découvrir l’identité de cette mystérieuse « bête » et découvrir sa vraie personnalité dans un monde où vous pouvez être n’importe qui.





Belle la première première a eu lieu au Festival de Cannes en juillet 2021, à laquelle il a reçu une ovation debout de 14 minutes. Sa première nord-américaine a eu lieu au New York Film Festival plus tard dans l’année. Belle détient actuellement un score positif de 89/100 sur Metacritic.com. Les fans n’auront pas à attendre plus longtemps car la sortie nord-américaine du film est prévue pour le 14 janvier 2022. La bande originale en anglais sortira également ce jour-là, bien que la version originale japonaise soit actuellement disponible pour écoute sur certaines plateformes telles que comme Spotify. Quelle que soit la langue que vous préférez, vous êtes sûr d’assister à tout un spectacle !





